Tuto: Escaños se establecen con resultados finales

El expresidente Jorge Tuto Quiroga sostuvo que el Tribunal Constitucional en 2001 dispuso que la redistribución de escaños se establece por ley y con resultados “finales” del censo. Por ello, señaló que el país requiere los resultados finales en octubre de 2024.

“El TCP determinó, en Declaración 004/2001, que escaños departamentales y circunscripciones uninominales se establecen por ley con resultados finales. Arce quiere evitar hacerlo para 2025, manteniendo sistema azul distorsionado. Bolivia necesita datos finales del censo en Oct’24”, aseguró el exmandatario.

El tema salió a relucir después de que el presidente Luis Arce fijara la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y anunciara que con base en los resultados preliminares de ese operativo se redistribuirán los recursos en septiembre de ese mismo año.

“Quiero anunciar dos decisiones: primero, el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024; segundo, con base en estos resultados preliminares se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto”, indicó Arce el viernes, cerca de la media noche.

No obstante, desde el Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, su presidente, manifestó que los resultados son lo más importante. “Estamos justamente en las consultas con los diferentes abogados especialistas, creemos que los resultados parciales no nos garantizan a nosotros los bolivianos de que el Gobierno pueda cumplir. No queremos ser una vez más engañados por este Gobierno”, aseguró.

Anoche, Arce dio a conocer, a través de sus redes sociales, que emitió el decreto 4824 que fija la fecha del censo. “Aprobamos el DS4824 que garantiza que el censo se realizará el 23/03/24 y la distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año, cumpliendo el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la comisión técnica que trabajó en Trinidad”, tuiteó.