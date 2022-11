Tuto pide ley para el censo: Mercado, defienda su región, dónde están las bancadas de Mesa y Creemos

“En el MAS se han dividido (...), sus divisiones y peleas me tienen sin cuidado, la cuestión es que si a Arce no le da la gana hacer un decreto, (se debe hacer un) proyecto de ley, ley vale más que decreto, ley derrota a decreto, ley mata a decreto o suple la falta y carencia de un decreto, es hora de que el Congreso actúe y conozco la dinámica”, indicó Tuto.

“A usted (Jerges Mercado) le hablo, usted es presidente de la Cámara de Diputados, es de Santa Cruz, vive aquí, quiere a su tierra, dónde están sus votos (...), están con el censo o no están con el censo. Comunidad Ciudadana, a don Carlos Mesa, su bancada, póngalos a votación; Creemos, dónde están, muestre la votación”, reclamó el expresidente.

El expresidente enfatizó que hay tres temas claves del censo. 1: Tener el padrón antes de la elección 2025 contrastado con los resultados del censo, para verificar que no existan municipios donde se llenan “las actas azules” y hay más votantes que habitantes.

2. La reasignación de escaños: “Se va a tener los resultados del censo, habrá algo histórico después de 199 años, Santa Cruz va a ser el departamento con más diputados en la Cámara, por primera vez en la historia (...), pero no queda la menor duda que Santa Cruz es el principal departamento económico y lo será político”, y aclaró que no es por preferencia regional, sino porque hay más gente que migró y requiere más servicios.

Y, puntualizó en el punto 3, la reasignación de recursos económicos para las alcaldías y universidades, toda vez que la gente requiere servicios de salud, educación y otros.

“Congreso, no esté ausente, no se dediquen estos días a repartirse las comisiones, un proyecto de ley, ley se sobrepone a decreto, voten por un proyecto de ley que establezca esta cuestión del censo. Y, por último, si los ineptos del Gobierno no quieren hacer el censo, censuren al Ministro por inepto, al señor que dijo que podía hacer el censo 2022, censúrenlo y cámbienlo”, manifestó.