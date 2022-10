Uagrm a Arce: No hay un afán golpista, solo queremos censo para el 2023

Las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se dirigieron al presidente Luis Arce al decirle que nadie pretende desestabilizar ni ejecutar ningún golpe de Estado, lo único que se pide es que el censo se lleve a cabo el 2023.

“Yo quiero dejar claramente establecido al Gobierno que no hay un afán golpista, no hay ningún afán de desestabilizar a nadie, lo único que queremos es censo para el 2023 y si hay la predisposición del Gobierno seguramente que en el transcurso de las horas podemos encontrarle una salida”, dijo Vicente Cuellar, rector de la Uagrm.

Las reacciones surgen luego que el mandatario señaló que la derecha “sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país”, en alusión al paro cívico por el censo que se lleva a cabo en Santa Cruz.

El rector de la Uagrm dijo que hay una conciencia colectiva de la gente que responde pacíficamente al mandato del cabildo del 30 de septiembre.

El vicerrector de la Uagrm, Reinero Vargas, responsabilizó a los asesores del presidente Arce por contarle una “película trillada” y hacerle creer que se busca tumbarlo. Dijo que solo se pide censo para el 2023.

“Presidente nadie lo quiere tumbar, no le conviene a Bolivia tumbarlo, probablemente usted se sueña con Evo Morales, probablemente es el único que le hace peleas a usted. No queremos tumbarlo presidente, queremos censo”, señaló en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Las autoridades universitarias exhortaron a los ciudadanos a no caer en las provocaciones de quienes intentan desbloquear. Además, Cuéllar auguró que esta medida crecerá paulatinamente, pues en varios departamentos ya se están plegando al paro movilizado.