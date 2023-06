El excandidato a intendente K de Cordoba, Tomás Méndez, aclaró que no será director del canal, sino “simplemente haré un programa si Franco Bindi, mi amigo, me lo ofrece”.

Según versiones periodísticas, Bindi habría intentado reunirse con una guerrillera del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo detenida en una cárcel militar.Si bien no pertenece formalmente a la AFI, Bindi tiene vínculos con el sectores de la inteligencia K, según las escuchas grabadas por la Justicia a ex funcionarios K presos en la cárcel de Ezeiza. Bindi entró junto a otros cinco extranjeros en un vuelo de la compañía Paranair desde Buenos Aires y se habría alojado en el lujoso hotel The One.

El argentino se alojó en el mismo hotel que Orlando José Montañez Olivares, quien en el 2013 se desempeñaba como “diplomático” venezolano en Washington y fue declarado persona no grata y expulsado del país, según la CNN en español.

El pedido de captura de Bindi se dictó en el caso de la niña de apellido Gonzalo, a quien su padre sacó del país rumbo a Porto Alegre, Brasil, en 2008, sin autorización judicial y en medio de un divorcio conflictivo. Luego se cambió la carátula de la causa y todos los imputados fueron sobreseídos.

En el 2019, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que manejaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, dio a conocer al entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral, un informe que señala que “desde el intento de instalar una red ilegal de inteligencia en la cárcel de Devoto hasta el caso D’Alessio permiten presentar como hipótesis las posibles actividades de Franco Bindi en violación a la ley de Inteligencia. Estas se habrían mantenido con el paso de los años y profundizado gracias a los nexos generados por las referencias que haría a su vinculación a la AFI en la gestión a cargo del doctor Parrilli”. En esa causa, Bindi nunca fue citado a declarar y tampoco, imputado.