José Romero Sandoval, el primer aspirante al Tribunal Agroambiental, salió furibundo del Palacio Legislativo y, en presencia de los medios de comunicación, tiró sus documentos porque, según él, rechazaron su postulación.

“Soy abogado, José Romero Sandoval, he venido a postularme, todo (está) amañado, todo (está) digitado. No quieren (recibir mi postulación). Aquí está toda mi documentación sellada. Me piden argumentos que no valen. Discúlpenme, no creo en la justicia”, dijo indignado el abogado.