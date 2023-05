Las interpelaciones dejaron de ser una herramienta de fiscalización del Ejecutivo, para convertirse -según los legisladores- en un obstáculo de orden político. Afirman que son retardadas hasta por un año y medio para proteger al gabinete de Luis Arce de una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que perdió el apoyo de su propia bancada.

“En general, lo que está pasando con las interpelaciones es que no hay responsabilidad por parte del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca. No les da la importancia que tienen y las usa en una lógica política, para proteger a los ministros de Luis Arce. Seguramente porque la correlación de fuerzas que hay ahora en la ALP, no le asegura que podrá evitar una censura”, señaló el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi.

La Constitución establece la interpelación como un mecanismo de fiscalización de la ALP a los ministros. Puede acabar en un “orden del día puro y simple”, que implica un voto de confianza, o en un “orden del día motivado”, que deriva en la censura y destitución. Para ambos, se requiere el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.

“Son al menos una veintena de interpelaciones a diferentes ministros que están pendientes. Hay una complicidad por parte de Choquehuanca, para evitar que los ministros sean interpelados y podamos fiscalizar. Es una falta de respeto a los miembros de la ALP y la población”, indicó el diputado Renán Cabezas, del MAS.

El diputado Leonardo Ayala, jefe de la bancada nacional de Creemos, señala que estas acciones fiscalizadoras se han convertido en un “abuso y burla” por parte del Ejecutivo.

Postergadas hasta por año y medio

En medio de una sesión que casi termina en pelea, el pasado 26 de abril, el ministro de Salud Jeyson Auza asistió a la ALP para responder sobre las gestiones para enfrentar el Covid-19 y la variante Ómicron. La interpelación se realizó un año después de la primera convocatoria y dos después de las Peticiones de Informe Escrito (PIE) y Peticiones de Informe Oral (PIO).

“Es lamentable lo que está pasando. Todo tiene su tiempo y las interpelaciones fueron hechas en un determinado momento porque se requería la información, pero si pasa hasta un año, eso ya no sirve. Tenemos varias interpelaciones que están pendientes y no pueden seguir así”, sostuvo la senadora Simona Quispe, del MAS.

A diferencia de años pasados, en que toda interpelación terminaba en la aprobación de los dos tercios del MAS, esta vez no se logró una resolución. Ni el voto de confianza ni la censura lograron dos tercios.

Antes de llegar a una solución Choquehuanca dio por terminada la sesión. Al día siguiente, suspendió otras cinco interpelaciones, para cuatro ministros, hasta fin de año.

“Estas reprogramaciones son un abuso y una burla de parte del Gobierno y de Choquehuanca. Sólo buscan proteger la gestión del gobierno de Arce. Están manteniendo a ministros que el propio MAS quiere anular mediante la interpelación”, afirmó el diputado Ayala.

El 27 de abril, mediante la nota P.A.L.P. 062/2022-2023, Choquehuanca informó al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, que la interpelación del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sobre la inversión de unos préstamos internacionales, se llevaría a cabo el 7 de diciembre.

Una segunda nota reprogramó la interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien debe responder sobre los avances en las recomendaciones del GIEI para esclarecer los hechos de 2019. La convocatoria se aplazó para el 12 de diciembre.

La tercera reprogramación corresponde al ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz. El 19 de diciembre, la autoridad deberá explicar el incremento de los precios y volúmenes en la importación de combustibles.

La cuarta y quinta interpelación son contra el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo. El 13 y el 20 de diciembre deberá responder a las preguntas sobre seguridad interna del Estado y el caso narcoaudios.

Ambas se suman a otras dos que ya fueron aplazadas para octubre y diciembre; por los vehículos robados en Chile y el uso excesivo de fuerza en el paro de Santa Cruz.

Rebotados y sin datos certeros

Según la rendición de cuentas de la Vicepresidencia, entre enero de 2021 y diciembre de 2022 se coordinaron nueve interpelaciones. No se precisa a qué ministros ni sus resultados.

Tampoco figuran cuántas otras fiscalizaciones están pendientes o cuántas fueron rebotadas. El dato no forma parte de los portales web de las cámaras de Diputados y Senadores.

Cabezas estima que son una veintena las interpelaciones pendientes y advierte que éstas no son todas las que se solicitaron. “Por ejemplo, la interpelación suspendida para el Ministro de Hidrocarburos no corresponde a la que solicité. A la nuestra no le dieron curso. Nuestras solicitudes rebotan”, sostuvo el legislador del partido azul.

Urquidi, de CC, coincidió en la denuncia. No tiene datos precisos, pero estima que, sólo en su bancada de Diputados, son siete las interpelaciones pendientes, pero que son muchas más las que se quedan en el camino o son rechazadas. Afirmó que a nivel de jefaturas ya se hizo una representación al respecto.

“Hay muchas interpelaciones que presentamos, pero la presidencia las rebota. Se argumenta que otro parlamentario, que supuestamente en la mayoría de los casos es del MAS, ya ha pedido una interpelación sobre este tema”, afirmó Urquidi.

El artículo 153, del Reglamento de la Cámara de Diputados, señala que no podrá iniciarse un nuevo acto interpelatorio si aún estuviese en curso uno anterior. Tampoco se podrá interpelar a un ministro más de una vez por el mismo tema.

“Justo por esto hemos pedido un informe pormenorizado de qué parlamentarios, supuestamente, han presentado una interpelación y en qué momento. También pedimos los pliegos interpelativos que hay sobre un determinado tema y que son utilizados como coartada para rechazar las solicitudes de la oposición. Pero hasta ahora no hay esta lista”, aseveró Urquidi.