La red Unitas, que agrupa a 22 organizaciones de la sociedad civil, ha realizado este mes un foro político con alrededor de 200 personas de diversas organizaciones de todo el país. La directora Unitas, Susana Eróstegui, a la luz de ese foro y del monitoreo que realiza su organización, habla del debilitamiento de derechos como la libre asociación, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, lo que pasa por una acción política que coopta organizaciones, restringe libertades y polariza a la sociedad.

En su más reciente informe, la red Unitas estableció que durante 2022, se registraron 750 vulneraciones a los derechos, siendo los más afectados el derecho a la protesta (195), la institucionalidad democrática (192) y la libertad de prensa (181).

¿Cuál es la situación de los defensores de derechos?

Por un lado, podríamos decir que estamos mejor en términos de visibilización del rol que cumplen. Hay una interesante labor de las organizaciones defensoras de derechos porque tienen bastante que hacer en la gama de derechos sociales, económicos y medioambiente. Si vamos al ámbito de defensa de libertades fundamentales, derechos civiles y políticos, el panorama se complica un poco. La situación de organizaciones defensoras no es la mejor. Si tomamos en cuenta el papel de los periodistas, las libertades fundamentales, de institucionalidad democrática y de derechos civiles y políticos nos vamos dando cuenta que la situación está poniéndose difícil. En materia de libertad de asociación, desde el 2013 tenemos una situación bastante frágil para la sostenibilidad de instituciones de desarrollo de derechos humanos porque el marco legal es adverso; por ejemplo, el hecho de que no exista un camino por la vía judicial en caso de que se le retire la personería a una institución y quede indefensa, pero además está sujeta a cualquier tipo de denuncia de que no está cumpliendo su mandato y eso es suficiente para que desaparezca una institución.

¿Cuántas instituciones han perdido su personería?

Ibis Dinamarca fue expulsada (a finales de 2013) y fue una de las cuestiones más claras para decir que las instituciones no deberían meterse en temas que no les competen; en otras palabras, no hacer “alguna acción política”. No hay una sola a la que se le haya retirado, en cambio sí hay bastantes restricciones para renovar el registro nacional de ONGs, hay observaciones, muchas de ellas fuera de lugar, para sacar el registro de personería jurídica; se busca imponer incluso el contenido de la reforma de estatuto que piden y hay un retraso para lograr este registro actualizado para las que son de acción en el ámbito nacional. Hay una serie de restricciones que están impidiendo el pleno ejercicio de la libertad de asociación.

¿Qué otros aspectos preocupan en la libertad de asociación?

Algo que desde hace años nos preocupa mucho, también por la larga relación que tenemos con movimientos sociales, es la cuestión del paralelismo. La fragmentación de las organizaciones sociales les ha impedido seguir aportando a cambios trascendentales, para hacer seguimiento al poder público, y también están ante la imposibilidad de declararse como actores independientes. Ligado al paralelismo que se ha ido generando desde diversos ámbitos, está la cooptación político-partidaria. El derecho de asociación se vuelve una cuestión menor frente a la instrumentalización de las organizaciones.

¿Quién es responsable?

Las propias organizaciones en primera medida, porque cuando pierdes de vista tu sentido, tu razón de ser, pierdes de vista tu capacidad de interpelar al poder y tu capacidad de ser contestatario ante las políticas públicas. Pero, nunca hay que desmerecer el peso que tienen las estrategias político-partidarias para cooptar, para instrumentalizar y en muchos casos para usar o explotar la pobreza como un recurso político, ése es el punto que nos cuestiona más. Cuando ves la situación crítica del país y no hay la capacidad orgánica para exigir que las políticas respondan a las demandas sociales, ves una sociedad pasiva, poco interpeladora, que no se va a movilizar por cuestiones fundamentales, sino solamente desviando esa atención hacia la escalera política. Es legítimo que alguien aspire al cargo público, pero es cuestionable cuando la política no se basa en la ética y se convierte en una escalera para estar cerca del poder sin pensar en el interés colectivo, sino en el interés individual.

¿Qué se puede esperar de organizaciones como las del Pacto de Unidad, que, en vez de representar a sectores, son parte del partido de gobierno?

Qué se puede esperar, ésa es la gran pregunta. Unitas ha acompañado muchísimo tiempo la conformación y el fortalecimiento del Pacto de Unidad; de hecho, en la Asamblea Constituyente hubo una participación importante, pero cuando ves que se le delega totalmente la representación y el poder de decisión al Gobierno, ahí pierdes el control del poder público, ahí está el riesgo. El Pacto de Unidad representaba, con sus entidades matrices, a toda esa gama de mandos intermedios, con un procedimiento de rendición de cuentas, de movilización, de agenda de la sociedad civil. Cuando la dirigencia da el paso para sentirse gobierno y para desconocer lo que las propias bases les plantean, pasan a ser representaciones no legítimas, aunque tienen la legalidad de la representación.

¿Cómo se siente Unitas de haber contribuido a crear esa estructura que ahora es partidaria, empezando por el Vicepresidente que salió de aquí?

La pregunta es dónde se perdió el horizonte del bien común. Hemos aportado al fortalecimiento del conocimiento de derechos, a las capacitaciones de tantos sectores; de eso jamás uno podría arrepentirse, pero como apuesta a un proyecto político, hay una fuerte decepción porque se creyó en que era el momento de un cambio estructural, válido. Se planteó una transformación en relación a la participación social, con una crítica a la democracia pactada, a la manera en que los gobiernos habían hecho la política, y caemos exactamente en lo mismo, o en algunas cosas peores. Es decepcionante, frustrante tal vez más que decepcionante, porque hubo demasiada expectativa en el pueblo boliviano y hubo capacidad de conducir lo que se buscaba y luego hubo un freno.

¿Cuál es el papel actual de Unitas respecto a la formación de cuadros?

Ha habido un proceso que se mantiene hasta hoy, que es la formación y empoderamiento, bajo una lógica que nunca hemos traicionado. Evidentemente, sí ha habido un coordinador de un programa de formación de Unitas que ha sido Vicepresidente (David Choquehuanca), con todo derecho pasó al lado de lo público, no podemos opinar al respecto, pero los que estamos del lado de sociedad civil, seguimos haciendo nuestro trabajo para en alguna medida equilibrar (al poder) desde ese enfoque de derechos. Y ése es el otro punto se ha ido distorsionando durante estos años, ser defensor no es lo que le conviene al uno o al otro, es defender a cualquier ser humano por su condición y dignidad humana y no traicionar esa posición por intereses político-partidarios.

¿Qué opina sobre la acción del Estado que copa las instituciones que deberían defender los derechos, como el Defensor del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos?

Ésa es una crisis mayor de la propia institucionalidad, no hay separación de poderes porque eso conviene a los intereses de quienes están en el poder. En el fondo hay una necesidad de mantenerse en el poder a costa del resto. Además de emitir el voto, no hay una verdadera institucionalidad que garantice la participación de la sociedad civil. Lo que nosotros decimos es que hay un alto participacionismo y eso quiere decir: “vengan miles para respaldar lo que dice el Gobierno”, pero esos miles deberían estar cuestionando y proponiendo. Estamos en ese momento en que se ha puesto en nivel inferior lo que es importante y prioritario como dar empleo a los jóvenes o tener una educación de calidad.

¿Estamos en una democracia liberal y representativa y no hemos avanzado hacia la participación ciudadana?

Ése era uno de los aspectos a los que tenía que haberse ido transitado, cada vez mayor participación, cada vez mayor legitimidad de la representación de los intereses ciudadanos, una asamblea legislativa que realmente represente aquello, pero qué se discute, qué se aprueba, qué se mejora, ni siquiera se genera debate, es muy bajo debate, ha disminuido mucho en los últimos años; y empezó la distribución de poderes, que viene hasta con pagos para tener cargo público, se ha banalizado mucho la participación social. Todo estaba listo para poder encaminar un proceso de transformaciones gradual, progresivo, pero el “obedeciendo al pueblo” no existió porque el pueblo fue cooptado, fue instrumentalizado.

¿Qué expresa la gente en los foros que hace Unitas y desde cuándo los hace?

Hace muchos años que hacemos por lo menos un foro al año. El 2006 empezamos con el foro anual haciendo una evaluación del proceso de cambio. Desde aquel tiempo, del apoyo total al proceso de cambio, así lo decían las organizaciones sociales, fue avanzando al apoyo crítico al proceso de cambio, luego pasó a “hay que decirle al Presidente que se está equivocando en esto y lo otro”, pero van pasando los años y se va amplificando la voz de “esto no es lo que buscábamos, queríamos otro tipo de transformaciones; aquí ya no hay cambio, de qué proceso hablamos”. Finalmente, en los últimos años, con mayor soltura la gente ya reclama mucho más las restricciones, los atropellos, los obstáculos con los que se enfrentan. Lo que dicen es que “si no estoy de este lado, me acusan de ser de la derecha”, finalmente todos terminamos entrampados en una polarización. En este foro se ha dicho que la trampa de pensar que estamos todos polarizados nos lleva a mayor violencia o mayor confrontación, cuando en realidad no es que estemos, sino que hay una situación que necesita ser debatida respetando diferencias.

¿Entonces no hay polarización?

Hay polarización, pero no hay que caer en la trampa de pensar que estamos todos polarizados. Les conviene mostrar un escenario de polarización; eso retrae, no quieres opinar, porque pareciera que eres de un bando o de otro, cuando no hay bandos, debería haber una mirada única para aportar desde la sociedad civil a la construcción de una sociedad democrática.

¿A quién le conviene crear esa polarización o exacerbar las diferencias, por ejemplo, entre cambas y collas o entre derechas e izquierdas?

Derechas o izquierdas es otro falso debate, porque ya ni siquiera debatimos lo que es la derecha o la izquierda. Para Unitas es también un desencanto de cómo la izquierda está actuando, eso es perder de vista los principios para la transformación; el poder no es la respuesta, el poder corrompe, genera discordia, divide, enfrasca esto de si estás conmigo o eres el enemigo.

¿Usted ve diferencias entre el estilo de Arce y de Evo, en su forma de relacionarse con la sociedad civil o los ve iguales?

Veo que es un continuo que empezó en el 2006 con un camino que podría haber sido distintito. Esta cuestión de la cooptación, del haber sentado en las propias organizaciones la idea de “es mi turno, me toca estar en el poder (...) o es mi turno de enriquecerme”, eso no es haber hecho un aporte al cambio del país. Hay un continuo debilitamiento de las organizaciones históricas y sociales, que gestaron una posibilidad de un proceso de cambio, pero hoy en día aquello se ha diluido en lo que son apetitos personales, intereses partidarios. Acabó la gestión de Evo, pero ha sentado muy profundas esas bases para que eso cambie de un día para otro. La forma, finalmente, acaba siendo similar. Si hay organizaciones que van a prestarse a dar su respaldo al Presidente sin pesar si el efecto es bueno o malo, sigue lo mismo, no ha variado, seguimos capturados en esta lucha que afecta a la población.

¿Cómo está el derecho a la protesta?

Es un tema complejo, las fuerzas del orden vuelven a hacer un uso excesivo de la fuerza pública; en Adepcoca fue evidente que se usa infiltrados, o en una manifestación de jóvenes descubren que tienen militares infiltrados, eso es una impunidad total, quién pone orden en eso. El tema es cómo se crean esas condiciones para demostrar que puede haber situaciones de violencia generadas por la propia Policía, o por el propio interés político que ponen en desventaja a quienes legítimamente están reclamando algo. Yo creo que hay un debilitamiento, estamos en una situación de indefensión cada vez mayor porque te puedes encontrar con ese tipo de sorpresas (infiltrados), pero no hay una línea sancionatoria para decir se investiga, se sanciona. No hay un entorno favorable para la protesta cuando no se juega limpio, eso nos pasa en general, también con la democracia.

¿Cuando habla de jugar limpio se refiere a los grupos de choque? ¿Afectan a la democracia?

Afecta a la convivencia entre ciudadanos, es muy fuerte lo que estamos viviendo. Ése es el último peldaño hasta dónde puede llegar la arbitrariedad para utilizar a la propia población con fines partidarios, en contra de otros ciudadanos. Es algo irracional, no puede uno entender que se esté naturalizando esto de “ataquen a los otros, enfréntense, recreen situaciones que muchas veces no son reales”, con tal de salirse con la suya.

¿Cómo está el derecho a la libertad de expresión y la situación de los periodistas?

El acceso a la información es cada vez más difícil y, peor aún, quienes son nuestros canales para informarnos también están sufriendo una serie de obstáculos. Nuestro monitoreo tiene datos muy preocupantes, porque los últimos años ha ido mostrando un incremento muy alto de violencia hacia los periodistas. Eso quiere decir que se está intentando neutralizar la voz del periodismo, y eso es muy preocupante.