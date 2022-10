Valda tras orden de aprehensión en su contra: soy defensor de los presos políticos y no renunciaré

Tras la orden de aprehensión que se emitió en contra del abogado Jorge Valda, el aludido calificó de ilegal este proceso y anunció que no renunciará a la lucha de defender a los presos políticos. El jurista fue procesado por un supuesto consorcio de jueces, fiscales y abogados.

“Dos fiscales para un caso que no existe, para un caso montado (...) Jueces, fiscales, mi trabajo es defender a los presos políticos y no lo voy a dejar de hacer, porque no tengo miedo. No me voy a ir”, señaló el jurista.

Explicó que en una anterior audiencia ya se dispuso la anulación de este proceso a través de un tribunal de garantías, por lo que cuestionó que se vuelva a activar la causa en su contra.

Valda denunció que lo convocaron para una audiencia de revocatoria de medidas cautelares dentro de un proceso que no existe y donde las supuestas pruebas son publicaciones sobre su participación en el juicio de Jeanine Añez, en la marcha de Adepcoca y en la declaración del mayor Miguel Santiesteban.