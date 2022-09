Valverde: Evo Morales ya conocía el informe de la CIDH, se refería a eso con el “plan negro”

En ese informe también instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano, para evitar un juicio internacional.

El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana realizó un asalto en el hotel Las Américas para desbaratar a un grupo presuntamente separatista, con presencia de extranjeros, que planificaba un magnicidio. En el operativo fallecieron Rózsa, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. Fueron arrestado Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro.

El operativo fue cuestionado porque no hubo participación de ningún fiscal, no hubo órdenes de allanamiento y aprehensión y, luego, el proceso fue llevado a cabo en un juzgado de la ciudad de La Paz. Este caso fue cerrado en 2020.

“El año 2012 en ‘Maten a Rózsa’, (2 ediciones) aseguré exactamente lo que hoy se lee en el trabajo de la CIDH. El país será procesado por los asesinatos en una Corte International; para evitarlo, debe juzgar a los responsables de las ejecuciones, Evo Morales entre ellos”, escribió Valverde en su cuenta de Twitter.

En criterio del Valverde, al Gobierno se le quedará más opción que iniciar los procesos respectivos, para no ser pasible a un “montón de sanciones”, ya que el presidente Luis Arce pretende conseguir una administración medianamente estable.

Acotó que, además, a Arce le conviene, en el marco del pleito que tiene con Morales, iniciar acciones bajo el argumento de que Bolivia es signataria de la CIDH, por lo que está obligado a responder y actuar como corresponde.

“El costo político de este informe de Evo Morales. El costo político de no hacer nada, será para Arce, va a ser complicado para él, no sé si quiere comerse un costo político que era de Morales porque, con esto, ya no es más político”, agregó.

A inicios de este mes, Morales denunció la existencia de un “plan negro” en su contra, para “destrozarlo” políticamente. Con esa posición, políticos y analistas señalaron que ya había una pugna interna en el MAS por la candidatura presidencial en 2025 entre Morales, Arce y David Choquehuanca.

Por su lado, el abogado Gary Prado sostuvo que el Gobierno no realizará ninguna acción judicial a raíz de este informe, debido a que, al haber sido firmado a fines del año pasado, hasta ahora no lo sacó a luz porque el actual titular de la Procuraduría General del Estado, Wilfredo Chávez, era abogado de Morales y es el actual jefe de la hija del expresidente.

Prado advirtió que el informe de la CIDH corresponde a una solicitud que hicieron familiares de fallecidos en el hotel las Américas, a sobrevivientes y a procesados.

Informó que actualmente conoce que hay siete solicitudes más presentadas ante la CIDH por parte de otras personas afectadas y que cuatro de ellas ya habían sido admitidas.