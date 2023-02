El dirigente originario del norte de Potosí y encargado de Culturas de la Alcaldía de Uncía, Martín Choque, que arrojó ayer la silla en la que debía sentarse el expresidente Evo Morales, comentó que al momento de retirarle la silla le pidió al jefe del MAS que se vaya, junto a su gente, a bailar a la plaza. Ello, debido a que el exmandatario no fue sido invitado para presenciar el festival de Qhonqhota, en la población de Cala Cala.

“Señor Evo Morales, bienvenido a la fiesta de Cala Cala, está bien, pero vaya a bailar a la plaza con su gente, pero aquí no puede sentarse en la testera y mucho menos a mi lado”, es lo que le dijo Choque a Morales, cuando retiró la silla en la que debía sentarse, a su lado, contó en contacto con DTV.

Relató que después de esa reacción, de botar la silla y pedirle que se retire, quien finalmente fue bajado de la testera fue su persona. Fue golpeado -según su versión- por la “gente” de Morales.

“Él vino bien preparado para podernos agredir a nosotros. En ese sentido, cuando le quité la silla, en ese momento su gente me agarró a patadas, puñetes y chicotazos, y me bajaron del palco hasta me botaron al suelo y es cuando caí de cabeza y perdí el conocimiento por unos segundos”, indicó.