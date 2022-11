Vecinos retienen a funcionario de YPFB con petardos y un explosivo; estatal abre investigación

“Esto ya no se puede tolerar, que el Gobierno este sacando a los trabajadores con explosivos para atacar los puntos de bloqueo y a la ciudadanía”, dijo otra mujer, quien señaló que el explosivo encontrado es similar al que usan los mineros.

En un punto de bloqueo del octavo anillo, inmediaciones de la avenida Santos Dumont, en la ciudad de Santa Cruz, vecinos retuvieron a un hombre que fue sorprendido en posesión de una mochila en la que llevaba ocho petardos de 12 tiros y un explosivo. El individuo fue identificado como Mario A. C., operador de planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), datos que fueron corroborados por la estatal.

“Mario A. C. es un trabajador de YPFB Logística, que se encontraba fuera de horario laboral, por consiguiente, lo que haga cada trabajador fuera del horario laboral no es de responsabilidad de nuestra empresa. Asimismo, el vehículo en el que el mencionado se transportaba no es un vehículo oficial de YPFB”, declaró.

Pese a ello, la estatal dijo haber abierto una investigación de oficio “para aclarar lo ocurrido”, la cual estará a cargo de la Unidad de Transparencia. A partir de los resultados, se tomarán “las medidas que correspondan”, aseguró.

Desde el inicio del paro indefinido, algunos funcionarios públicos han sido identificados mediante fotografías y otros retenidos por quienes acatan la medida extrema en Santa Cruz. El pasado 31 de octubre, el trabajador de Sabsa, Eduardo G. B., fue retenido en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont, con una mochila llena de petardos y este alegó que lo obligaron a marchar, según el portal de noticias.

En la misma jornada, que terminó en enfrentamientos, se identificó la presencia de algunas psicólogas del penal de Palmasola e incluso al director de Régimen Penitenciario, Mauricio R. C.

Al igual que el empleado David O. M., de Vías Bolivia, contra quien pesa una orden de aprehensión por la agresión a un equipo de prensa de la Red Gigavisión.