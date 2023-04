Sostuvo que es muy difícil identificar quién está detrás de las cuentas, por lo que es imposible detener a alguna persona con el 100% de certeza de que envió los mensajes falsos. “Por ejemplo, pueden enviar mensajes desde mi celular, pero yo puedo afirmar que alguien utilizó mi teléfono que no fui yo y entonces esta relación está autoría solamente se puede comprobar si es que hay un testigo que me vio mandar esos mensajes”, complementó.

Marcelo Durán, otro experto en RRSS, afirmó que la norma está hecha para “buscar a enemigos políticos”. “Me parece interesante que se regulen (las RRSS), pero no en el sentido de que tú no puedes decir esto o tú no deberías hacer esto, sino en el sentido de quienes crean cuentas falsas para violentar a menores de edad. Se necesita una intersección entre lo legal y la informática para avanzar en los cíberdelitos y no para buscar a tus enemigos políticos, sino a los enemigos de la sociedad”, puntualizó.

¿Qué es verdad y qué es mentira?

Quiroz advirtió otro peligro en el proyecto de ley 304 relacionado a qué es verdad y qué es mentira, además de quiénes van a determinar aquello.