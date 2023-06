Dos analistas políticos consideran que el intento evista de trabar una eventual postulación de Luis Arce puede volverse en “un harakiri” o en contra de Evo Morales a quien además le recuerdan que en 2021, no objetó la antigüedad del economista en filas del MAS. Desde Chuquisaca lamentan el veto a funcionarios públicos de participar de congresos.

Luis Alberto Ruiz, analista político, afirma que la lucha entre Evo Morales y Luis Arce es por “quien tiene la sigla, tiene la silla (presidencial)”, para las elecciones 2025.

“En este caso Evo Morales creo que se está equivocando y se está haciendo un harakiri (suicidio), no nos olvidemos que los militantes del MAS no solamente son los que él dice. Evidentemente el actual Presidente (Arce) no cumple los requisitos de acuerdo a los estatutos, pero tampoco los hubiese cumplido antes de haber sido candidato en 2021 (Evo lo designó ese año”, puntualizó Ruiz.