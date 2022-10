Vence el plazo, Camacho convoca a las calles y el MAS mueve gente a Santa Cruz

El 30 de septiembre, el cabildo de Santa Cruz dio un plazo de 21 días al presidente Luis Arce para que disponga que el censo se realice en 2023 y no en 2024. Caso contrario, ese encuentro definió ir a un paro indefinido desde mañana.

Una quinta fuente manifestó que a los que no viajaron, les instaron a dar un aporte. La contribución va desde los 280 bolivianos, el monto sube según el salario del funcionario. Una sexta fuente afirmó que les “obligaron a viajar, bajo amenaza de despido”. Enfatizó que por el paro deben retornar a La Paz hoy en la noche, para no quedarse varados en el camino.

Una segunda fuente detalló que las oficinas no se quedarán vacías, con el fin de mostrar que operan con normalidad. Señaló que la inasistencia a su fuente de trabajo de los que viajaron será justificada con boleta de “comisión o vacación”.

“Cuatro personas se me han acercado y me han dicho: ‘por qué estás sacando fotos’. Les explique que era prensa, pero me obligaron a borrar mi tarjeta de fotos”, relató el entrevistado.

En tanto, Página Siete hizo una revisión en los portales de dos empresas aéreas y constató que no hay pasajes disponibles, dado a que no hay vuelos de La Paz a Santa Cruz para las fechas del 20 y 21 de octubre.

Las Bartolinas de Cochabamba informaron que una delegación de esa región viajará a Santa Cruz para asistir al cabildo. “Vamos a delegar a una delegación del departamento de Cochabamba. Algunos dirigentes provinciales van a participar, (con) dirigentes de diferentes organizaciones se va a participar”, indicó su ejecutiva Isabel Domínguez, en rueda de prensa.

En Tarija, hubo una marcha de los denominados “Guerreros azules”, funcionarios de Ministerio de Obras Públicas, que anunciaron que al menos 1.500 jóvenes de esa región viajaron al departamento de Santa Cruz para asistir al cabildo.

El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stelo Cochamanidis, aseveró que hoy en Santa Cruz no habrá un cabildo, sino una asamblea del funcionario de Gobierno y militantes del MAS. Pidió a la población no caer en provocaciones de estos grupos.

“Lo de mañana (hoy) está lejos de ser un cabildo, será una asamblea del Gobierno, una reunión de masistas. El pueblo cruceño es pacífico, pedimos a los masistas que no provoquen a la población cruceña. Saben que desde las cero horas del 22 de octubre estará paralizado el departamento, son ellos lo que quieren provocar a la población cruceña”, sostuvo.

El cívico dijo que en caso de que haya una confrontación será responsabilidad exclusiva del Gobierno y del MAS, debido a que acarreó a funcionarios y grupos de choque al municipio cruceño. “Esto es un acarreo que hace el Gobierno y el MAS para tratar demostrar que tienen gente en Santa Cruz”, puntualizó el dirigente.