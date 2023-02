Desde “vendedor de pegas” hasta “maleante y sinvergüenza”, fue lo que le gritaron al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, quien fue increpado anoche por un grupo de personas en inmediaciones a la Asamblea Legislativa. En respuesta, el parlamentario evista apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

“Gracias a nosotros, usted, está donde está, usted es un maleante, vendedor de pegas, vendedor de pegas. ¿Quién es para pedir el revocatorio del presidente Arce? Nosotros somos del MAS. Ramiro Venegas vende pegas, sinvergüenza”, le gritó el grupo de personas a Venegas, quien caminaba por la plaza Murillo, junto a su coordinadora, según un audio publicado por DTV.

Al respecto, el legislador evista responsabilizó a Arce y a Choquehuanca y expresó que sólo buscan “amedrentarlo”, con el fin de que ya no sigua “hablando” ni develando hechos de corrupción. Aseguró que no tiene nada que ver con la supuesta “venta de cargos”, ya que de hecho no tiene “ni pisada” en los ministerios, al igual que los otros 34 diputados que son considerados del “ala radical”.