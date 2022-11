Veto de Evo y tres frentes anteceden el debate de la ley del censo

Con tres corrientes –renovadores, evistas y oposición–, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tratará hoy desde las 11:00 un proyecto para elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para marzo de 2024, pese a que los cívicos cruceños ratificaron su pedido de 2023, algo que el titular de la Cámara Baja, Jerges Mercado, descartó ayer.

Los parlamentarios del ala arcista están de acuerdo con una ley del censo en 2024; los opositores piden que la ley diga 2023, en tanto que los evistas no quieren ninguna norma porque insisten con el decreto 4824.

El tratamiento de la norma fue calificado como “un error” por parte del jefe del MAS, Evo Morales, porque según él “desautoriza” al presidente Luis Arce, quien ya definió la fecha del proceso. El analista político Williams Bascopé afirmó que el primer poder es el Legislativo y que los asambleístas “pueden fijar la fecha del censo y eso no es quitarle valor al presidente (Arce)”.

Mercado, presidente de la Cámara Baja, confirmó ayer que la Comisión de Constitución abrirá a las 11:00 el debate sobre un proyecto, de los cinco que se presentaron, para elevar a rango de ley el DS 4824 que fijó para el 23 de marzo de 2024. A las 17:00 ingresará a la sesión y se aguarda que por la noche sea aprobado por los diputados.

“La ley tiene tres elementos: ratifica lo que dijo el decreto supremo respecto a censo el 23 de marzo de 2024, también la distribución de recursos que se haría a partir de septiembre (del mismo año) y se complementa con la aplicación de los resultados para las elecciones de 2025”, explicó el diputado cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS) sin dar más detalles. Habían sido presentados cinco proyectos.

No está “censo 2023”

El presidente de la Cámara de Diputados confirmó que la ley no comprende censo en 2023.

“Me parece una postura intransigente (la petición de 2023), porque en las comisiones técnicas ya se ha demostrado que no es factible hacerlo antes. Me parece una postura fuera de lugar”, aseveró Mercado al canal estatal Bolivia TV.

El sábado y luego de una reunión entre los parlamentarios cruceños y el Comité Interinstitucional, su titular, Vicente Cuéllar, ratificó el pedido de censo para el próximo año. “Hoy (el sábado) se ha decidido mantener una unidad férrea en torno al censo 2023”, dijo Cuéllar.

Ante ello, el presidente de Diputados agregó: “En el cabildo (del domingo 13) prácticamente se aceptó que sea en 2024, las preguntas que se formularon ahí no tenían que ver con la fecha de realización, tenían que ver con la ley y lo que dice el Decreto Supremo (4824) sobre la realización del censo el 23 de marzo de 2024”.

El asambleísta del oficialismo William Tórrez anticipó que se “respetará” la decisión de que la encuesta se haga en 2024.

“Hay un decreto supremo aprobado y se debe ser consecuente y respetuoso con todo lo que se ha determinado a partir de una recomendación de organismos internacionales y organismos del Estado”.

El diputado cruceño de Creemos Erwin Bazán, quien ayer visitó algunas rotondas donde desde hace 30 días bloquean por el censo, confirmó que la lucha continúa para conseguir “censo en 2023”.

Morales advierte

El expresidente Morales alertó ayer en su programa radial de Kawsachun Coca que, al abrir un debate para una ley en el Legislativo, se “desautoriza” al mandatario de una atribución “exclusiva del Presidente (Luis Arce)”.

“El tema del censo es competencia atribución privativa, exclusiva del Presidente. No necesitamos la ley, sería un grave error. Yo veo, censo por ley es desautorizar la palabra del Presidente, no creer al Presidente su decreto, no creer en su gabinete”, indicó la exautoridad.

Añadió que diputados y senadores “deberían hacer respetar al Presidente. ¿Cómo vamos a desautorizar? Es cómo decir que no vale el Presidente ni el gabinete”. Luego manifestó su preocupación, porque, de acuerdo con su análisis, “algunos de nuestros parlamentarios van a coincidir con la derecha”, refiriéndose quizás al “ala renovadora” del MAS, que a su juicio apoya a Comunidad Ciudadana y Creemos.

Mercado no piensa al igual que Morales. “Hay algunos compañeros que nos están cuestionando sobre esta ley (que debatirá la Asamblea). Nosotros no le estamos indicando al Ejecutivo cuándo hacer el censo, el Ejecutivo ya tomó su decisión mediante el Decreto 4824, lo que hace la ley es ratificar la decisión tomada por el Ejecutivo respecto a la fecha y la redistribución de recursos, por lo tanto, no estamos invadiendo ninguna competencia, pero adicionalmente estamos indicando que se garantizan los resultados del censo para que se aplique en las Elecciones 2025”, afirmó.

Mercado demandó además al rector Cuéllar, con quien se reunió el viernes a La Paz, “cumplir su palabra” de hacer que se levante el paro cívico indefinido en Santa Cruz.