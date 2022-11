Vice del MAS: Camacho, Mesa y Tuto no están en la cárcel porque hubo instrucciones desde arriba

Luego de reunirse con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para consultarle por qué no hay avances ni aprehendidos por los hechos de Sacaba y Senkata en 2019, el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó este miércoles que la autoridad le respondió que se debe a que hay “instrucciones desde arriba”.

En su criterio, Luis Fernando Camacho y los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre otros, deberían estar en la cárcel por ser “autores intelectuales de esas matanzas” y por haber “obligado” a Jeanine Añez a asumir el mando en los días de crisis.

“Nos ha hecho conocer del porqué la justicia no está avanzando mucho, (y dijo) porque ha habido algunas determinaciones, de algunas decisiones desde arriba, no nos ha dicho ni quiénes ni cómo, sólo alguien ha dicho que esto no proceda”, respondió García ante la pregunta de qué le había respondido Lanchipa sobre el porqué no avanzaban las investigaciones.

Sostuvo que llegó hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, para pedirle a Lanchipa a que la justicia actúe y proceda por los hechos de violencia de 2019, y se acelere y no quede en la impunidad.