Vice: En Escuelas de Líderes se enseñará a no ser llunk’us

Durante la inauguración de una Escuela de Formación de Líderes en el municipio de Alto Beni, La Paz, el vicepresidente David Choquehuanca señaló que en esos espacios se enseñará a “no ser llunk’us, ni k’aris” (zalameros ni mentirosos), porque los nuevos líderes deben “aprender a escuchar a las bases”.

“Vamos a inaugurar una escuela de nuevos líderes que deben respetar lo que dicen las bases, lo que la hermana y el hermano piensan, y que tienen que perder el miedo. ¡No queremos ya! ajsariris (miedosos), no llunk’us (zalameros), tampoco lunthatas (ladrones), jaira jaqis (hombres flojos) y k’ari jaqis (hombres mentirosos) tampoco”, reivindicó Choquehuanca.

La autoridad participó del taller de capacitación multidisciplinario de oratoria y liderazgo y emprendimientos en proyectos para el norte de La Paz en Alto Beni, pero además inauguró una nueva Escuela de Formación de Líderes en ese sector tropical del departamento.

“Los líderes que vamos a formar tienen que cuidar a su comunidad, a la Pachamama, a los ríos, a la vida, a respetar y cuidar sus abuelos”, complementó el Vicepresidente.

Choquehuanca fue criticado en mayo y junio por el ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lo acusó de utilizar esos espacios para proyectarse políticamente y para dividir a ese partido. “Tampoco quieren que tengamos Escuelas de Formación, porque quieren que todo el tiempo sigamos de escalera hermanos y ya no podemos ser escalera más”, advirtió quien es apuntado por impulsar la renovación al interior del MAS.

No es la primera vez que el segundo mandatario se refiere al advenimiento de nuevos líderes. El 5 de julio, durante el Primer Encuentro de Juventudes Aymaras en La Paz, sostuvo: “Política es hacer, luraña, no es maiña, pedir. Si somos millones... por eso pues no quieren que haya nuevos líderes, no quieren que nos unamos, pero no (nos) van a detener, ya no”.

En Yucumo

Unas horas antes, Choquehuanca estuvo en Yucumo, que se encuentra en el límite fronterizo entre La Paz y Beni. Allí, la autoridad participó en la Primera Feria Productiva Multisectorial de la región intercultural. La autoridad recordó que todos los bolivianos “somos parte de una gran familia; por lo que solo con unidad Bolivia podrá avanzar”.

No obstante, ya en Alto Beni, confesó que en Yucumo no había señal de internet, “vamos a hablar con las autoridades”, dijo el Vicepresidente al referirse a la estatal de comunicaciones Entel.