El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, envió dos notas al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, en las que consulta sobre la interpretación de los artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico, debido a la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho. La misma se da luego que la anterior semana aseguró que no asumirá el cargo de gobernador, porque no estaba “vacante”.

Ninguna de las misivas fue oficialmente respondida hasta el momento. Sin embargo, en conferencia de prensa, la asambleísta departamental por Creemos, Paola Aguirre, afirmó que la respuesta a Aguilera está “próxima a darse”, según Erbol.

Las cartas enviadas por Aguilera, según la asambleísta, se deben a las “amenazas” de acciones penales que advirtió el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, ante la ausencia del gobernador cruceño, encarcelado en Chonchocoro.

Diferentes autoridades del oficialismo cuestionaron a Aguilera por no asumir el cargo temporal de Gobernador. Mientras que, desde la Gobernación de Santa Cruz aseguraron que no habrá ningún impedimento para que Camacho asuma sus funciones desde Chonchocoro e incluso Aguilera dijo que no asumirá el cargo porque no está “vacante”.

Aunque, el fin de semana pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, retrocedió en su presión de que en Santa Cruz se elija a un nuevo gobernador ante la detención de Camacho y señaló que, es la Asamblea Legislativa Departamental y la misma población, bajo el Estatuto Autonómico, la que debe definir sobre la conducción de la Gobernación.