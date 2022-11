Viceministro Villca: Raya en el fanatismo decir que si no llevan banderas azules no son del MAS

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Juan Villca consideró que hay una desinformación al decir que el presidente Luis Arce prohibió que se use la bandera azul, blanco y negro que representa al MAS, por lo tanto, “raya en el fanatismo” decir que si no se la lleva, uno no es del instrumento político.

“Creo que es una completa desinformación, nunca ha habido ese tipo de sugerencias (prohibir las banderas del MAS), veamos alguna concentración. Creo que ya raya en el fanatismo. Si yo no veo tu credencial de periodista no puedo decir que no eres periodista, si tú eres periodista lo serás con y sin credencial”, declaró Villca en contacto con Gigavisión.

Las declaraciones del viceministro surgen luego de que el vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo García, declaró la anterior semana que le “pasaron la voz” de que el presidente Luis Arce había prohibido usar la bandera del partido en los actos en que participaba. Incluso indicó que no le extraña que esté “haciendo campaña” y diga que ya no va más en el partido de Evo Morales.