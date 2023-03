Entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda al pueblo boliviano?... la unidad. Pero una unidad no en torno a una persona o a un caudillo, sino en base a un proyecto y visión de país. Creo que en esa visión de país Santa Cruz juega un rol fundamental, por el peso económico que tiene a nivel nacional.

Creo que una oposición que no está unida tiene muy poca posibilidad de gravitar en el contexto nacional, una oposición dividida tiene menos posibilidades.

Es preocupante que en democracia se busque perseguir a quienes piensan de manera diferente. La democracia tiene eso, cualquier ciudadano tiene derecho a disentir y no por pensar diferente tiene que ser perseguido. El gran desafío de los nuevos líderes tendrá que ser la consolidación de una democracia limpia, verdadera, y que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nosotros todavía tenemos un mandato que concluye a finales de 2025. Pero no podemos estar ausentes del análisis, debate y reflexión política, económica y social del país.

Hemos recibido muchas invitaciones durante todo este tiempo, no precisamente de partidos políticos, sino de agrupaciones, plataformas y pequeños grupos que generan corriente de opinión en La Paz, Cochabamba y en varios departamentos. Pero obviamente lo tomo solamente como un encuentro de análisis de la coyuntura.

Nosotros nos dedicamos a la parte académica, representamos a una institución. En este momento no estamos vinculados a ningún partido político.

Obviamente, sabemos que la política es dinámica. Al final de cuentas, uno lo hace sin ningún criterio o idea de figurar, pero a veces la vida nos plantea desafíos. No podemos decir que estaremos ausentes, pero tampoco tenemos la desesperación por incursionar en la política.

Esa pelea interna entre renovadores y conservadores es una pugna política que no tiene contenido. Pareciera ser que la discusión de fondo es determinar quiénes son los que más atropellan las normas o quiénes son los más corruptos. No hay una discusión política y constructiva que hable, por ejemplo, de la visión de país, de una visión de la economía o de justicia.

Aunque negó una incursión en la arena política, afirmó que uno no puede estar ausente de los debates y reflexiones sobre los temas políticos, económicos y sociales que surgen en el país.

En miras al 2025 observó que el pueblo boliviano ya no verá como una alternativa a los liderazgos radicales, sean del oficialismo o de oposición.

En entrevista con Página Siete, la autoridad académica, nacida en el Chaco cruceño y simpatizante del MIR en su juventud, advirtió que la oposición se encuentra en crisis y que si no está unida tiene muy poca posibilidad de gravitar en el contexto nacional.

La carrera electoral ya empezó dentro del MAS, ¿qué corresponde ahora?

El MAS ya está en campaña, pero para saber quién será su candidato. Como nunca, tiene sus relaciones muy quebradas y creo que no lograrán una reconciliación. Tienen en las manos una lucha interna que al pueblo boliviano no le interesa. Lo que al ciudadano le interesa es que a futuro no se profundice la crisis económica, social y judicial.

Todavía la oposición no ha dado señales de empezar a articularse en un proyecto nacional y es una desventaja. Pero también sabemos que la ciudadanía no vive de política y pugnas.

La población quiere tener una economía sólida y vivir en paz. Por eso, los líderes con posiciones radicales no tendrán posibilidad en 2025. El radicalismo, venga de donde venga, de oposición u oficialismo, no va a ser alternativa para los ciudadanos.

Uno de los retos que se planteó el nuevo presidente del Comité Cívico es el de enamorar a Bolivia con sus propuestas, ¿hay avances en este tema?

No podría hablar por lo que hace el Comité Cívico pro Santa Cruz, porque nuestra relación es sólo institucional. Pero me parece que ha sido un buen mensaje, para el pueblo boliviano, que Santa Cruz debe enamorar al resto del país. Si lo dice un representante de una institución como el Comité Cívico, debe generar motivación, no solamente de quienes viven en Santa Cruz, sino a nivel nacional.

Porque el mercado natural de Santa Cruz son, obviamente, todos los departamentos de Bolivia. Nosotros necesitamos abrazarnos con los alteños, con los potosinos, con los orureños; porque es a ellos en primera instancia a quienes llega la producción cruceña.

Pero, obviamente, más allá del mensaje hay que buscar puntos de coincidencia para empezar a materializar esa idea.

¿Cómo vio la postulación del vicerrector Reinerio Vargas a la directiva del Comité Cívico y su posterior eliminación?

Respeto mucho al doctor Reinerio Vargas, creo que él aspiraba al Comité Cívico. Pero como universidad también tenemos que ser respetuosos de los estamentos de todas las instituciones y por ahí él no cumplía ciertos requisitos.

El Comité Cívico tiene sus propias normas y sus propios reglamentos. Cualquier postulante debe respetar eso. Para mí, habría sido muy importante el papel que ha podido jugar, pero en la universidad lo necesitamos como vicerrector. No necesita una palestra como el Comité para poder lanzar ideas. Desde la universidad tenemos el escenario propicio para plantear alternativas en distintos niveles.

Con una mirada más distante, ¿cómo ve usted el acompañamiento que hizo el resto de los departamentos del país a la lucha que encabezó Santa Cruz?

Lo que nos faltó en ese momento desde Santa Cruz fue acercarnos más al resto del país. De repente, en ese momento, no se entendió el propósito de la lucha cruceña. Lo que se planteaba era que el Gobierno garantice el censo para todos los bolivianos y no sólo para Santa Cruz.

Se buscaba que todos los bolivianos seamos contados de manera transparente, que el Gobierno garantice que los recursos económicos lleguen a todos los departamentos y que sea una base de datos para empezar a discutir el Pacto Fiscal.

Nos faltó acercarnos más al resto de los departamentos, buscar una mayor comunicación. Creo que eso ha sido uno de los motivos para que los demás departamentos no tengan un rol protagónico en esa lucha.

Hubo pronunciamientos que nosotros los tomamos como un apoyo, pero hubiera sido distinto, si es que buscábamos un mayor acercamiento para mostrar que lo que pedíamos era para el beneficio de todos.

Durante los conflictos se habló de cierto distanciamiento entre la Gobernación, el Comité Cívico y la universidad, ¿fue así?

No, de ninguna manera. La relación como rector de la universidad con todas las otras instituciones fue institucional.

Fui muy claro en que la lucha por el censo no buscaba perjudicar ni beneficiar políticamente a nadie, lo único que hicimos fue cumplir con un mandato.

Pero como universidad estamos llamados a ser los orientadores en un tema específico de la sociedad. Nunca nos alejamos, pero siempre hice público que la lucha de la universidad era institucional y que nunca buscaría favorecer ni perjudicar a ninguna persona en particular.