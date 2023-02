“Se comunicó con más de 24 horas de anticipación, la reprogramación de dicho acto interpelatorio a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, por lo cual no existe irregularidad alguna”, señala el comunicado de la Vicepresidencia.

Sin embargo, ese acto interpelatorio fue suspendido debido a que Del Castillo alegó razones de “fuerza mayor” para no presentarse hoy.

“El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental remitió a la presidencia de la ALP, las justificaciones de fuerza mayor que imposibilitarían la presencia del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) en el acto interpelatorio, programado para hoy a las 14:00 en el Hemiciclo de la ALP”, indica.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, calificó como “engañoso” el comunicado de la Vicepresidencia y espero que esto no sea parte de una protección política al ministro de Gobierno.

“Mi respuesta ante el engañoso comunicado de la Vicepresidencia del Estado ¡A mí no me van a llamar mentirosa! Espero así, su pronta respuesta sobre la conminatoria respecto al art. 145 del reglamento, si no, están confirmando que hay protección política y evasión de sus responsabilidades ¡Dejen de mentir pueblo! David Choquehuanca, Eduardo Del Castillo Del Carpio”, señaló Salazar a través de sus redes sociales.

La autoridad del Ejecutivo debía responder a 19 preguntas referidas a los excesos policiales y el cerco a Santa Cruz durante los 36 días de paro. Las consultas fueron formuladas por los legisladores de CC Lissa Claros, Miguel Roca y Salazar.

Durante los días de paro indefinido por el censo, fueron efectuadas múltiples detenciones y excesos por parte de la Policía Boliviana contra la población civil que se encontraba en manifestaciones.