Vicepresidente cívico a Borda: Ese no trabaja hace más de 20 años y recibe sueldo del Estado

En un contexto de paro indefinido que se acata en el departamento de Santa Cruz y en el que organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen que se les deje trabajar, el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, criticó al ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, por “no trabajar” por más de 20 años y recibir sueldo del Estado.

“Ese que no trabaja hace más de 20 años y recibe sueldo del Estado, de ustedes, de mí, que salga a trabajar, a ver si se le ocurre trabajar solamente en paro. No importa, no se le ha prohibido a nadie el trabajo, que él vea cómo llega a su trabajo, pero ni debe conocer (sus oficinas) porque hace 20 años que no trabaja y recibe sueldo”, dijo Cochamanidis.