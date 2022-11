$!Víctimas de Senkata ven que el Gobierno no cumplió y sólo hubo justicia para Evo

Para la reparación integral de todas las víctimas, el GIEI recomendó realizar un censo de todos los afectados por los hechos violentos durante la crisis que vivió el país, no sólo en Senkata, sino en todo el territorio nacional. Este censo debía generar una cifra y lista oficial de víctimas, dentro las que se debían incluir a los familiares o dependientes.

Debido a que esto abría un abanico muy extenso, por recomendación del Alto Comisionado se decidió hacer una identificación y registro de las víctimas y sus dependientes. Para ello se deben fijar ciertos criterios que deben ser contemplados en la Ley de Reparación Integral, que hasta ahora no fue aprobada.

“Con eso vamos a empezar a hacer, por así decirlo, una lista única de todas las víctimas”, añadió Inca.

Divididos bajo presión

Desde 2020, las víctimas y familiares de la masacre de Senkata sufren presiones para su división. Al menos dos personas afines al MAS se autonombraron como sus representantes. Ambas fueron denunciadas por robar información y usar su falsa representación para conseguir réditos políticos.

“Al final lograron fracturarnos. Hay un grupo de víctimas que es afín al MAS y al Gobierno. Eso lo hizo el Ministerio de Justicia, desde el Sepdavi. Se maquinó la división de la asociación presentando una proposición acusatoria, aprobada cinco días después de su presentación, en la que se utilizó a las víctimas para que firmen un memorial. Con este memorial, al que le dieron el visto bueno el fiscal general y el Tribunal Supremo de Justicia, reconocen a la señora Añez como Presidenta. Cuando el discurso del Gobierno la calificaba como golpista”, dijo el vocero de las víctimas.

Denunció que para firmar ese memorial se utilizó a víctimas que murieron el 11 de noviembre de 2019, cuando eso no corresponde a la masacre de Senkata.

“Eso no ayuda a las víctimas porque Añez no ordenó ningún operativo el día 11, ella debe ser acusada por el decreto que propició, el 15 y 19 de noviembre, las masacres de Sacaba y Huayllani, en Cochabamba, y de Senkata, en La Paz. No se la puede procesar por algo que no hizo, pero debe responder por lo que sí”, manifestó Inca.