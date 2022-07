Vocero acusa a rector de la Uagrm de “mentir” para justificar paro cívico

El vocero presidencial Jorge Richter acusó este domingo al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, de “mentir” en torno al Censo para justificar el paro cívico que se realiza este lunes 25 en esa región.

Hizo la afirmación al referirse a una carta que Cuéllar dijo que entregaría la anterior semana a las autoridades gubernamentales planteando que el censo se realice en 2023 y no en 2024 como fijó un decreto gubernamental.

“El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, que es el portavoz del Comité de Institucional (que impulsa el paro ) no puede mentir al decir de que le entregó (al presidente Luis Arce) un documento y que no recibió respuestas y que por eso justifican el paro, porque Cuéllar no hizo una sola mención a su documento en la reunión”, afirmó Richter. Cuéllar participó el viernes en una reunión con el presidente en La Paz, donde los rectores de las universidades estatales trataron temas institucionales, de fortalecimiento e investigación, según Richter.

“Un 80 % del tiempo se habló de institucionalización, ciencia, investigación y fortalecimiento. Un 20% hablamos del Censo”, precisó.

Cuéllar había afirmado antes de viajar a La Paz que iba a plantear al presidente la petición de que el Censo se realice en 2023 y a su retorno a Santa Cruz mostró un documento sellado en recepción de la Casa Grande del Pueblo. Una carta que luego exhibió el líder cívico Rómulo Calvo.

“Muestran una hoja sellada y hablan de que el Comité Institucional había entregado al Presidente (Arce) un documento respecto del Censo, un documento que lo han entregado por ventanilla única, que tiene que pasar los registros, pasar por las distintas oficinas hasta llegar a las oficinas del Presidente”, precisó Richter, para quien Cuéllar entregó “por debajo” aquella misiva sobre la postura de los cívicos respecto al Censo.

La autoridad estatal sostuvo que hay algunos líderes que no asisten a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, refiriéndose a la ausencia del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y otros que vienen a la cita con Arce, pero que “no hacen una sola mención a su documento, por lo que no existe ningún motivo real y valedero para que el día de mañana (este lunes) Santa Cruz tenga que ser castigada con un paro cívico”, puntualizó Richter.

El viernes, durante la conferencia de prensa que dio Richter junto a rectores de las universidades estatales en la Casa Grande del Pueblo, no estuvo Cuéllar, rector de la Uagrm y tampoco el rector, Pedro López, de la Universidad Tomás Frías de Potosí.