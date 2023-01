Los policías recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados y éstos respondía con el uso de petardos.

La situación fue similar a lo ocurrido en días pasados. Los policías dispersaban a los manifestantes y éstos se reagrupaban para proseguir con su protesta.

De acuerdo al reporte de medios de comunicación locales, los enfrentamientos iniciaron detrás del comando policial. Los movilizados señalaron que no cederán con sus medidas de presión.

Varios jóvenes se reagrupaban en la calle Victorino Rivero, en el Segundo anillo, y los efectivos se agruparon en la parte de adelante del comando para evitar el avance de los manifestantes.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que la instrucción que tiene la Policía es la misma desde el inicio de su gestión, que es precautelar la vida y la integridad de los bolivianos y el patrimonio público y privado.

“Hemos visto que cuando se hace le ejercicio del derecho a la protesta y no se cometen delitos, la Policía Boliviana no tiene ninguna necesidad de accionar ningún agente químico, ni nada por el estilo”, señaló Del Catillo en entrevista con el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Dijo que los movilizados buscan la impunidad para Camacho, quien debe responder por “una serie delitos” cometidos en 2019.

“Solo existen hechos de violencia, lamentablemente, en el departamento de Santa Cruz y es que cada vez que sale el nombre de Luis Fernando Camacho, lamentablemente, hay destrucción del patrimonio del pueblo boliviano”, apuntó.