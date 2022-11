Yassir acusa de traición a Manfred y el alcalde lo ve como un tema “gracioso”

“Es una persona que no podría aceptar, porque no tiene dos dedos de frente, es una persona cobarde, yo se lo digo al señor Manfred Reyes Villa, él sabe lo que ha hecho, lo que ha dicho, yo sé lo que ha hecho y sé lo que ha dicho, la comunicación que en su momento he tenido con él y el abandonarme no solo a mi sino a la ciudad de Cochabamba refiere un gravísimo error (...) él ha vuelto y que ha hecho, nos ha traicionado y a que me refiero con traicionarnos, se ha sumado a los procesos”, expresó Molina.

El líder de la RJC, que afronta un proceso por pintar las paredes y causar destrozos en la Fiscalía General del Estado, aseguró que en un cabildo pidió a Manfred volver al país porque “se necesitaba a todos los bolivianos en el extranjero”.

El alcalde cochabambino negó haber conocido a Yassir Molina antes de volver a Bolivia e indicó que le parece “gracioso” que quiera inculpar a algunas personas. También señaló que el líder de la RJC perdió la credibilidad incluso de su grupo.

“Es una situación muy graciosa, yo no sé porque inculpa gente, personalmente yo nunca lo he conocido a este señor (Yassir Molina), yo no estaba en este país, yo estaba en Estados Unidos, mal podría decir ‘alguien lo está induciendo’ (...) nadie le cree, la misma gente de su grupo ya lo ha desmentido, no sé a qué se debe lo que está haciendo, pero tiene que tener pruebas, no es, nomás, sindicar sin ningún tipo de pruebas. Yo lo he conocido a él cuando he llegado acá se ha sacado un par de fotos, pero antes nunca, nunca lo he conocido, para mí es un tema netamente gracioso”, manifestó.

Anteriormente, la integrante de la RJC, Milena Soto, través de un video en redes sociales, acusó a Yassir Molina de negociar su libertad a cambio de involucrar a personajes de la oposición para hacer ver que en Bolivia hubo un “golpe de Estado”.