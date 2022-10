Yujra y Condori prosperaron gracias a Santa Cruz y ahora se unen a su lucha

Entre los encendidos discursos del cabildo el 30 de septiembre estuvieron los de Juan Yujra y Diego Condori, no sólo invitados sino activos participantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quienes muestran otro rostro del liderazgo cruceño forjado en protestas por reivindicaciones gremiales y nacionales. Ambos, nacidos en procesos migratorios de este siglo y líderes en sus sectores, ven a Santa Cruz como el territorio donde progresar y expresar su potencial humano y social.

Yujra llega con algunos minutos de retraso a la entrevista en su garaje de camiones, ubicado en el sexto anillo, cerca de la avenida Moscú, en Santa Cruz de la Sierra. El sol es implacable cerca del mediodía, el viento levanta a ráfagas la arena de la calle sin pavimento y él sugiere ingresar a una oficina para conversar.

Una pizarra, archivos organizados, escritorios y una mesa de trabajo. Es la oficina de su hijo, quien también tiene su propia empresa de camiones.

Yujra llegó a Santa Cruz de la Sierra en los años 90, a sus 20 años, acompañado de su esposa y dos pequeños hijos. “Mi padre era minero, le fue mal, había la dictadura de 1981. En una de esas mi padre falleció, yo quedé de 11 años”, recuerda, sentado en la frescura de la oficina.

En su historia, es protagonista su madre, quien a sus 14 años lo llevó a un taller mecánico en La Paz para que aprenda el oficio, ya que no pudo estudiar. A sus 19 años ya era un mecánico hecho.

“En ese trajín de la mecánica conocí a varios transportistas cruceños en La Paz. Ellos me dijeron: Juan, por qué no te vas a Santa Cruz, están faltando mecánicos... Me vine acá, al comienzo no sabía ni dónde estaban los talleres, trabajé unos 10 días haciendo alcantarillado”, dice.

Tras ubicar a sus conocidos, comenzó a trabajar a domicilio, y luego ellos le impulsaron para que instale su propio taller. A sus 24 años, Yujra se había abierto un nicho laboral en la capital cruceña, aunque en el plano personal se separó de su esposa y quedó a cargo de sus dos hijos.

Hasta sus 40 años, el éxito no hacía más que sonreírle. Logró construir la casa que había soñado en el kilómetro 9, compró uno a uno cinco camiones de alto tonelaje, adquirió un garaje para guardarlos, obtuvo préstamos bancarios cuyos pagos cumplía rigurosamente, recibía rentas importantes, su hijo mayor logró profesionalizarse y, “con otra mentalidad”, le sugirió formar una empresa. A esa altura ya esperaba tener ocho camiones.

“Mi peor pecado, de repente, soy mal administrador. Donde empezó mi desgracia fue al momento de haber sacado factura (registrarse en el Servicio de Impuestos). Al otro año vino una multa y otra multa, tuve que vender mis tres camiones”, relata. Las sanciones impositivas diezmaron sus ingresos y pusieron en peligro su casa y su garaje, hipotecados al banco.

Su paso como contribuyente fue breve. Luego de pagar las multas, decidió cerrar su empresa. Ahora se desempeña principalmente como apoyo de sus hijos que han logrado levantar sus respectivos negocios y conocen de gestión administrativa.

Enfrentarse al Estado

El encontronazo con el aparato del Estado marcó la actividad económica y política de Yujra. En el 2015, la Aduana Nacional le secuestró un camión y le anunció que debía pagar 20.000 dólares para recuperarlo, el 50% del valor de la mercadería. A él sólo le interesaba su camión porque la carga no era suya. Durante un año y cuatro meses peregrinó para recuperar su vehículo hasta que un día reunió a otros afectados e hizo un bloqueo en el ingreso a la Aduana.

“El bloqueo salió en los medios de comunicación. Eso fue como una bendición. En vez de llevarnos la Policía, llegaron más de 500 personas a apoyarnos y abrazarnos, algunos lloraban. La gente se quedó a dormir, me devolvieron mi camión y a otros dos más”, comenta.

En ese contexto nació la idea de formar la Coordinadora de Transporte Pesado Santa Cruz, ahora con unos 400 afiliados, y a partir de ahí conoció la situación de su gremio y dirigentes en todo el país. Luego se formaron otras asociaciones y formaron la Federación Departamental del Transporte Pesado Santa Cruz, ahora con unos 1.000 afiliados.

En el año 2016 participó en sus primeras protestas para buscar un perdonazo impositivo o modificar la norma tributaria. La movilización nacional permitió que Impuestos aceptara el descargo de sus facturas por compras en 84 rubros (alimentación, servicios básicos, pago de repuestos, gasolina, etc.).

“Ésta es una tierra bien productiva, por eso tengo un sentimiento altísimo por esta tierra; de no tener nada en la ciudad de La Paz, me vine aquí y tengo mi casa. Eso sí, trabajé duro, no había sábados, domingos ni feriados para nosotros. Y no sólo a mí me ha dado una oportunidad, conozco a varios compañeros igual que yo. Es por eso que la peleamos. No estamos en contra del Gobierno, hacemos una protesta y creen que estamos en su contra, pero no, está ahí democráticamente elegido”, comenta Yujra.

Si sus primeros años en Santa Cruz son de extremo sacrificio por el trabajo, sus más recientes recuerdos están marcados por luchas reivindicativas, como la última cuando inició la protesta contra la “ley de extinción de bienes”, de manera altisonante Ley 1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

“Las luchas nos forman, lo que te sale del corazón es lo que digo (en discursos) –dice Yujra–. Porque participo en reuniones con el Comité Cívico, porque voy al cabildo, me dicen que soy comprado de (Fernando) Camacho. Yo si voy allá es porque tenemos la necesidad. Así fue en la pelea multisectorial contra la ley de extinción de bienes; comenzamos yo y los gremiales, después vinieron los vecinos, los profesionales, los médicos y ahí se ha sumado el Comité Cívico”.