Agobiados por procesos penales que afectan a unos 25 de sus dirigentes, siete de ellos en la cárcel, un Gobierno que “promovió la división” de sus bases creando leyes que solo “favorecen al Chapare”, según denuncian, y sin proyectos de impacto en los Yungas, los cocaleros de Adepcoca y Cofecay orgánicas germinan la creación de su propia agrupación política ciudadana y anuncian un “voto castigo” al MAS en 2025 en esa región. Desde Adepcoca afín al Gobierno sostienen que ese partido tiene un apoyo social en las alcaldías.

“Estamos planteando con las bases la creación de nuestra propia agrupación ciudadana como Yungas. Ya existe un mandato en una cumbre y una asamblea (de regionales) en las que se ha planteado esta propuesta, porque nosotros estamos totalmente decepcionados con Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, asegura Armin Lluta, exejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, que tiene 17 regionales en las tres provincias de los Yungas.

El 11 de marzo, Morales, que inició su campaña electoral para 2025, no pudo llegar hasta La Asunta y pese a que arribó a la comunidad de Santa Rosa, un nicho masista donde, según su equipo de prensa, fue recibido con “muestras de alegría”, unas horas después fue rechazado en Chamaca, otra comunidad cercana a La Asunta, desde donde salió en un vehículo oficial.

“Las tres provincias de los Yungas (Nor, Sud Yungas e Inquisivi) además de la Cofecay han declarado persona no grata a Morales que en 14 años de Gobierno no nos ha entregado ni un proyecto de impacto en nuestra región y solo causó mucha división”, refrendó Carlos Choque, secretario ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), que agrupa a 10 regionales.

Choque confirmó que “hay jóvenes líderes” que impulsarán la conformación de la agrupación ciudadana. “Vamos a tener reuniones políticas en las que sacaremos determinaciones sobre quiénes pueden ser nuestros candidatos. Hay que apuntar a elegir a una persona que realmente luche por el verdadero productor de la hoja de coca”, puntualizó.

A la Cofecay orgánica, de Choque, surgió una organización con el mismo nombre, pero que responde al Gobierno, tal cual sucede con Adepcoca.

Persecución judicial

Armin Lluta afirma que en los 14 años de mandato del MAS la Adepcoca se convirtió en la principal fuerza social opositora al Gobierno en La Paz, por lo que la arremetida fue más intensa.

“Han creado además la Ley 906 (Ley de la Coca promulgada en 2017) que solo benefició al sector del Chapare y a los cultivos excedentarios, y el MAS ha encarcelado y perseguido a nuestros dirigentes, dejando incluso niños huérfanos”, precisa Lluta.

La abogada de Adepcoca, Evelyn Cossío, ratifica que la investigación del Ministerio Público a los procesados no es totalmente transparente. “Si fuera una investigación transparente empezarían por convocar a Arnold Alanez, quien ha referido que el 8 de septiembre (de 2022) se encontraba en el interior de inmueble y habiendo sido testigo de todo lo que ha ocurrido, no fue citado”.

Lluta dejó la dirección de la Adepcoca, pero es investigado por presuntamente “haber financiado” la quema de la sede del mercado paralelo de Alanez.

De ese total de 25 procesados, siete están en la cárcel y dos con medidas sustitutivas. Uno de los privados de libertad es César Apaza, que el miércoles 15 fue trasladado de un hospital nuevamente al penal de Chonchocoro, pese a las denuncias de sus familiares de que aún no recuperó la movilidad después de la embolia que sufrió.

Erlin Pari, secretario de hacienda de la actual directiva de Adepcoca orgánica, describió así cómo quedó esa dirigencia después de la aprehensión del ejecutivo Freddy Machicado y otros líderes. “Nuestro directorio ha sido debilitado por el Gobierno y las autoridades judiciales. Antes aprehendían a Franclin Gutiérrez y Armin Lluta, pero ahora buscan acallarnos librando órdenes de aprehensión hasta a los socios”.

Anuncian “voto castigo”

Con el antecedente de las subnacionales de 2021, cuando el MAS perdió ante Jallalla, Armin Lluta anticipa que en 2025 los Yungas le darán “un voto castigo al MAS y a Evo Morales”.

“Los Yungas mostrarán que no queremos más otro partido que nos utilice como el MAS y por eso vamos a dar un voto castigo al MAS y a Evo Morales, porque no creemos en este partido. Hay un resentimiento en toda nuestra región”, enfatizó Lluta.

Pari recordó que en las subnacionales de 2021 el MAS y su candidato a la Gobernación, Franklin Flores, perdieron en los Yungas ante el postulante de Jallalla, Santos Quispe, en la segunda vuelta.

“Ese año, sin conocerlo, la base social apoyó a Santos Quispe, el MAS perdió entonces, algo así puede pasar a nivel nacional (en 2025) si es que nos organizamos”, puntualizó Pari.

Ese 2021, el exdirigente de Adepcoca Franclin Gutiérrez participó también a nombre de los cocaleros en las elecciones subnacionales con el Frente Para la Victoria (FPV), pero terminó sexto entre siete postulantes.

Adepcoca paralela

Armin Aliaga, secretario de actas de la Adepcoca paralela que dirige Arnold Alanez y que es afín al MAS, descartó que en los Yungas el partido oficialista no tenga pisada.

“Si solo vemos las elecciones municipales de hace dos años, el MAS tiene presencia en las tres provincias y en los Yungas hay lealtad al MAS. Nosotros descartamos ese tipo de comentarios diciendo que en nuestras regiones no se los quiere”, aseguró Aliaga a Página Siete. En los Yungas hay al menos ocho alcaldías, donde existe producción de coca en manos del MAS: Chulumani, Coroico, La Asunta, Coripata, Cajuata, Irupana, Yanacachi y Caranavi.

El directivo añadió que la Adepcoca paralela tiene “el apoyo de 17 regionales”.

“Después de la quema de nuestra sede del 8 de septiembre, nosotros hemos demostrado con una marcha multitudinaria con más de 42.000 socios que tenemos la mayoría y el apoyo de las 17 regionales, no es como ellos indican (Adepcoca orgánica) y en unas semanas llamaremos a una asamblea”, anticipó Aliaga, que además descartó que la directiva de Alanez se encuentre dividida, como se mencionó en las últimas semanas.