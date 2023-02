Zambrana retira su candidatura al comité cívico por la “unidad” y Reinerio se inscribe

El abogado y activista Agustín Zambrana decidió retirar su candidatura a la presidencia del Comité pro Santa Cruz, y dijo que se debe a buscar la “unidad”. Entretanto, el que fue vicerrector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, inscribió oficialmente su postulación este jueves.

“Querido pueblo cruceño he decidido ir a la lucha nacional con la urgencia de construir unidad. He tomado la decisión de ya no ir a la candidatura a la presidencia del Comité pro Santa Cruz, hoy la urgencia nos hace ver que necesitamos unidad, esa unidad que he recogido en todo el país, que todos la ansían y quieren”, señaló el Zambrana en su cuenta de Twitter.