Sobre la acción de cumplimiento por la función que debe cumplir el gobernador Luis Fernando Camacho, fijado para el 16 de febrero, indicó que es una “manipulación política” intentar por la vía judicial, de la cual se tiene serias dudas por el actuar que demuestran en el transcurso de estos años que está de Gobierno el MAS, por lo tanto, no ven independencia judicial.

“Al MAS no le bastó con secuestrar al gobernador Camacho, no le basta con tenerlo encerrado en una cárcel de máximas seguridad como Chonchocoro, sino que ahora lo quieren remover del cargo judicialmente. Lamentablemente de la misma manera abusiva se nos quiere endilgar como que estamos incumpliendo funciones y no existe ningún argumento que pueda sostener esa denuncia, nos vamos a defender legalmente sobre esto”, sostuvo Matkovic.

Reacción del MAS

Al respecto, la asambleísta del MAS Raquel Valencia, junto a un grupo de sus colegas, cuestionó la elección de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental y la calificó de “ilegalidad”

“Estamos denunciando esta ilegalidad que se ha cometido, esta ilegalidad arbitraria con más de 82 días de antelación al plazo establecido y la fecha de posesión, han convocado a una elección fuera de toda norma. Nosotros manifestamos que no hemos sido parte de esta ilegalidad, lo hemos denunciado y no hemos formado ninguna plancha”, indicó.

Agregó que hoy los asambleístas que apoyaron la elección, “violaron” el reglamento en el que establece que el plazo de duración de la directiva es de un año calendario, es decir que el 3 de mayo recién fenecía.