“Nada de lo que vemos en redes sociales es real”

El mundo no puede con un tiktoker más. TikTok vino a demostrarnos cómo ser famoso y viral, ¿pero con qué eres viral? El hecho de que repitas un texto, bailes, que hagas tontadas, es bueno para el entretenimiento pero no genera un valor para la sociedad, sólo entretiene; y lo malo de entretener a otros es que les quitas tiempo de lo que sí importa y construye.

Es tan buena la aplicación, que en menos de 20 segundos que tú crees que pasaste, ya pasaron dos horas. En ese momento te preguntas que en esas dos horas podías escribir, pintar, trabajar, pasar tiempo con la familia. Son las tres de la mañana y seguimos viendo gente haciendo nada, con millones de seguidores y no hacen nada, porque bailan o dicen cosas graciosas. Entretenernos no siempre es positivo cuando estás privando a la gente de hacer cosas importantes para sus vidas.

Las redes sociales y estas viralidades se volvieron literalmente un nuevo tipo de pandemia, todo el mundo quiere ser famoso de manera inmediata; y cuando le preguntas por qué, “no tengo ni idea, pero me hace sentir bien tener millones de seguidores”. Seguidor significa que te siguen, es una gran responsabilidad, no es un número en tus redes sociales, es gente real, con mentes reales, con problemas reales, que te están viendo; y de repente sucede que en este mundo no necesitas prepararte para nada. Ves jovencitos de 16 años ganando millones de dólares por no hacer nada y todos los adultos se preguntan: ¿y todos mis años de preparación?, doctores, ingenieros, astronautas que ganan una décima parte en toda su vida de lo que estos niños ganan al año.

Estamos propiciando una generación de gente que cree que con un mínimo esfuerzo va a generar grandes resultados. Eso es cierto hasta cierto punto, mucha gente ha comprobado que esa fórmula funciona, pero eso nos deja muy vacíos como sociedad.

La distorsión de la realidad que estamos viviendo, lo fácil que parece que es la vida para todos, las parejas perfectas, los que tienen el cuerpo divino, los que tienen el trabajo de ensueño, los que sólo viajan, los que tienen ropa increíble, nada es real; nada de lo que vemos en redes es real. El problema está en que ya no tenemos la capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía y esto genera un vacío profundo en tu realidad, que sí es real.

El ser humano no es un ser viviendo una vida espiritual, sino que es un ser espiritual viviendo una vida humana. Se necesita alimentar el cuerpo para estar sano, pero la parte espiritual, que es igual de importante, también se alimenta. En el momento en que dejas de consumir basura, te mejora la vida inmediatamente. ¿Por qué seguimos consumiendo basura?