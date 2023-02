“Si me fui antes que ustedes no lloren por mi ausencia, no se entristezcan, ni derramen lágrimas, al contrario recuérdenme con cariño, con una sonrisa, pues yo no he muerto, estoy en cada uno de los que me quisieron y hoy me recuerdan”.

La familia del que en vida fue:

CESAR DELGADILLO VARGAS

(Q.D.D.G)

Nelly Fernandez Sanchez, esposa; Miguel y Rafael Delgadillo Fernandez, hijos; Jhonny, Betty y Enriqueta (+) Delgadillo Vargas, hermanos; sobrinos y demas familia invitan a la misa de cuerpo presente a celebrarse el día miércoles 15 de febrero a horas 10:15, a.m. en su domicilio ubicado en la Av. Ramos Gavilan N° 1753 entre calles 5 y 6 de la Zona Achachicala y posterior traslado de sus restos mortales al Parque Cementerio Celestial, sector Jehudiel, zona Obrajes

La Paz, febrero de 2023