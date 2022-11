“Amado esposo, cariñoso padre y abuelito, que en esta vida nos llenaste de tu amor y amistad, fuiste un gran consejero y guía en nuestras vidas y la vida de muchos. Ahora que decidiste ir a ese lugar del que tanto hablaste y en el que ya estás, conseguiste la llave del gran candado, abre con ellas las puertas de tu nuevo hogar de luz con Dios.”

En la paz del Señor, ha dejado de existir el que en vida fue:

JOSE TOMAS BELTRAN ARIAS

(Q.D.D.G)

Saba Sandra Urquieta Campero, esposa; José Augusto y Gabriel Alejandro, hijos; Amber, Ian, Ariane, Aidan, Vadhir y Aracely, nietos; Emilene Arce Verlasquez, hija política; y demás familia participan su sensible fallecimiento e invitan a todas las personas quienes en vida le conocieron, a la misa de cuerpo presente que se realizara hoy día miércoles 9 de noviembre a horas 10:00 a.m. en el Salón velatorio “Gloria” de la Casa de Funerales PAZ ETERNA ubicada en la Av. Busch casi esq. Guatemala No. 1222 (Miraflores) y posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio General.

La Paz, noviembre del 2022