“Si me fui antes que ustedes no lloren por mi ausencia, no se entristezcan, ni derramen lágrimas, al contrario, recuérdenme con cariño, con una sonrisa, pues yo no he muerto, estoy en cada uno de los que me quisieron y hoy me recuerdan”.

La familia de la que en vida fue:

Mamita Sandra Mónica Herrera Zabalaga

(Q.D.D.G)

Anghie Gabriela Abrego Herrera y Miguel Ángel Abrego Herrera, hijos; Milca, hija política; patricia, Marcela, Marleni, Viviana, Jorge, Michel, Luz y Emma, hermanos; Ignacio, nieto; Jorge Herrera, padre; Rosmery Zabalaga, madre y demás familiares invitan a la misa de cuerpo presente que se realizará el día de hoy sábado 31 de diciembre de 2022 a horas.13:00 en el Complejo Velatorio Inmaculada, salón “Paraíso” Piso 1 ubicada en la Av. Busch No. 1321 Miraflores, y posterior traslado de sus restos mortales al Parque Cementerio Celestial - sector Baraquiel.

La Familia Agradece su Asistencia.

La Paz, diciembre de 2022