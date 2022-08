“El que cree en mí, aunque muera vivirá” Juan 11,25-26

Oramos porque sea recibida en el Reino eterno, la que en vida fue:

NORMA MAGDALENA RODRIGUEZ MUNIZAGA de ARIANZEN

(Q.D.D.G)

Quien fue madre y esposa cariñosa, hermana y tía muy protectora, abuela y amiga abnegada.

Jorge Arianzen, esposo; Clara, hija; Jorge Rodríguez, Tito, Amparo y Manuel Navarre, Hermanos; Johnny Calderón, hijo político; Pablo, nieto; y demás familiares participan su sensible fallecimiento e invitan a todas las personas quienes en vida le conocieron a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo hoy miércoles 31 de agosto a horas 10:30 a.m. en el Salón velatorio “Gloria” de la Casa de Funerales PAZ ETERNA ubicada en la Av. Busch casi esq. Guatemala No. 1222 (Miraflores) y posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio General.

La Paz, agosto del 2022.