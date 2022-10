“Si me fui antes que ustedes no lloren por mi ausencia, no se entristezcan, ni derramen lágrimas, al

contrario, recuérdenme con cariño, con una sonrisa, pues yo no he muerto, estoy en cada uno de los que me

quisieron y hoy me recuerdan”.

La familia del que en vida fue

Sr. GERMAN CASTELLON APODACA

(Q.D.D.G)

Feliza Lopez de Castellon (+), Esposa; Fernando, José, Virginia, Pedro Castellon, Hijo(as); Martha

Jimenez, Pilar Hinojosa, Edgar Arce, Pamela Rodríguez, Hijos políticos; Pablo (+), Rosa Castellon

Apodaca (+), Hermano(as); Roger, Indira, Juan José, María Alejandra, Wendy (+), Mery, Fabricio,

Edgar, María,Walther,Micaela, Naomi, Matías Castellon, Nieto(as); Irem, Damaris, Matías, Josue,

Yamima, Ian y Josias Castellon Bisnietos; invitan a misa de cuerpo presente a celebrarse el 30 de

septiembre a horas 14:00 p.m. en la funeraria “IMACULADA” ubicada en la Av. Buch N° 1321salon

“memorias” y posterior traslado de sus restos mortales al cementerio “CELESTIAL”.

La familia queda agradecida por el apoyo en estos momentos de dolor.

La Paz, Septiembre de 2022