Alegrémonos porque ha vuelto a la casa del Padre Todopoderoso, un hijo que fue ejemplo de luz, paz y verdad, dejando enseñanzas de infinito amor, amor por siempre en nuestros corazones, como ejemplar esposo, padre, cariñoso y amado abuelito.

Sr. José Abel Beltrán Caballero

(Q.E.P.D)

Olga Zambrana de Beltrán (+), esposa; Nigma, Ramiro, Ronald y Astrid, hijos; Rene, Elizabeth, Tatiana, hijos políticos; Delia Beltrán Caballero, hermana; Gabriela, Rene, Tania, Mayra, Rodrigo, Sergio, Andrea, Fernanda, nietos; Agustina, Sabrina, Sophie y Nicolás, bisnietos; hacen una invitación especial a Ex Ejecutivos y funcionarios del Banco Minero de Bolivia, residentes orureños y Tupiceños, club The Strongest, invitan a la misa de cuerpo presente que se efectuará hoy martes 9 de agosto a horas 11:00 en la sala “MEMORIAS” de la Funeraria Santa María, Ubicada en la Av. Mario Mercado Nro. 403 entre c/ 1 y 2. Posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio Jardín, Sector Mirador.

Su asistencia comprometerá la eterna gratitud de la familia doliente.