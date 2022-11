“Si me fui antes que ustedes no lloren por mi ausencia, no se entristezcan, ni derramen lágrimas, al contrario, recuérdenme con cariño, con una sonrisa, pues yo no he muerto, estoy en cada uno de los que

me quisieron y hoy me recuerdan”.

La familia del que en vida fue:

Sr. LEONARDY QUIROZ GUILLEN

(Q.D.D.G)

Gustavo y Leonardy hijos; Patricia , hija Política; Roberto, Irma, Guido y Ruth, hermanos; Damian, nieto; hnos. políticos, primos, sobrinos y demás familiares, invitan a: Potosinos, P.C.B. Col. Juan Capriles, FSTPEA, COR-EA, STTU-CEA, UCB, SNSXX, APRAC, AMARC, Radio Fides Integracion, Continental, Educativa, Onda Deportiva. A la misa de cuerpo presente a celebrarse el día viernes 11 del presente a horas 10:00 a.m. en el Complejo Velatorio Inmaculada, Av. Busch Nº 1321 zona de Miraflores piso 1º, salón Recuerdos y posterior traslado al Cementerio General a horas 11:00 a.m. Favor que comprometerá a la familia doliente.

La Paz, noviembre de 2022