“Si me fui antes que ustedes no lloren por mi ausencia, no se entristezcan, ni derramen lágrimas, al contrario recuérdenme con cariño, con una sonrisa, pues yo no he muerto, estoy en cada uno de los que me quisieron y hoy me recuerdan”.

Sra. ELVIRA PANDO Vda. de BARRIENTOS

(Q.D.D.G)

Freddy Barrientos (+) esposo, Miguel (+) Iver, Hellen,Freddy, Dánova y Valentina hijos; Karol, Heidy, Carlos y Jorge, hijos políticos; Andrés, Daphnee, Emily, Renata, Carolina, Elizabeth; nietos y posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio Celestial sector: arcángel Rafael

La familia agradece su gentil asistencia.

La Paz, Agosto de 2022