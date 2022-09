Mi adorada mamá luchadora, hija de Dios, fuiste luz en mi vida, me enseñaste a ser un hombre

de bien, me enseñaste tanto, pero no me enseñaste a vivir sin ti, vuela alto mamá, se que

estarás al lado de Dios, gracias, por tanto, te amare toda la eternidad.

Sra. Mary Elsa Velasco

(Q.D.D.G.)

Wilson, hijo; Alejandra, hija política; Natalie y Sabrina, nietos; y demás familia invitan a la misa

de cuerpo presente que se realizará el día de hoy jueves a horas 15:00 en la sala Eternidad de la

Funeraria Santa María ubicada en la Av. Mario Mercado N° 403 de bajo Llojeta y posterior

traslado de sus restos al Cementerio Jardín Sector Azucenas.

La Paz, septiembre de 2022