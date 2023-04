He peleado el noble combate, he terminado la carrera, me he mantenido en

la fe.

Timoteo 4:7

Sra. Petronila Cori Vda. de Espinoza

(Q.D.D.G.)

Wilma Espinoza y Víctor Espinoza (+), hijos; Giovanni, Bismark y Verónica

Carrasco Espinoza, - Mike (+), Nitza y Mitzi Espinoza Rada, nietos; invitan al

Discurso Funeral hoy martes 25 a horas 12:00 en la sala “Génesis” de la

Funeraria Santa María, ubicado en la Av. Busch y Brasil N° 1319 – Miraflores y

posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio Celestial a horas

13:00.

Favor que comprometerá la eterna gratitud de la familia doliente.

La Paz, abril de 2023