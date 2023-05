1 de Mayo y el desesperado llamado del Presidente

El 1 de Mayo, en lugar de ser un acto de conmemoración, en homenaje a los trabajadores del mundo en Bolivia, se ha convertido en un desesperado llamado del presidente Luis Arce a apoyar su gobierno, en un escenario económicamente muy complicado y que al parecer no tiene una luz al final del túnel.

La marcha realizada en La Paz, más tardó en llegar desde su punto de partida al punto de concentración que en desconcentrarse, dejando “huecos” que el canal estatal no pudo ocultar. Fue una de las que menos trabajadores ha reunido en toda la gestión del MAS.

Otro hecho llamativo, fue la total ausencia del evismo en el acto, ni autoridades ni dirigentes sociales afines al jefe político de Arce fueron invitados. En el caso de Morales, como ya es costumbre en él, prefirió estar lo más lejos posible, para atenuar el hecho de no ser invitado por sus ex socios de la COB y por el presidente que él puso, y que hoy le da la espalda.

En la testera, Juan Carlos Huarachi, Secretario General, que es una deshonra para la COB, ataviado con los colores del MAS y cantando con entusiasmo las canciones del binomio “Lucho y David”, reafirmando su sumisión al gobierno del MAS, en contra de los propios estatutos y principios con que se fundó la COB, que establecen la independencia de la COB respecto al gobierno y que, a lo largo de su historia, nunca se había sometido ni siquiera al gobierno de la Revolución Nacional del 52 que le dio su origen.

Hoy la cúpula de la COB es cómplice del alto nivel de desempleo de los bolivianos, camuflado con datos de “ocupación”, referidos a actividades por demás precarias alejadas del concepto de empleo digno que merece cada ciudadana y ciudadano del país. De igual forma, han dado paso a la transferencia de recursos de los trabajadores de las AFPs a la Gestora Pública de Pensiones, que no goza de la confianza de los trabajadores.

La pérdida del valor adquisitivo del salario, no ha sido atendida ni representada por el ente matriz de los obreros, que se ha limitado a pactar un incremento que no guarda relación con la elevación de los precios de la canasta familiar.

Por el lado del gobierno, absoluta ausencia de autocrítica, lo que elimina la esperanza de un cambio en la ineficiente política económica, que ya no tiene fondos para seguir gastando. Sin gas, con obstáculos absurdos a los exportadores, con un Banco Central que no genera confianza, no encuentra salida a sus problemas y ciegamente prefiere aferrarse a su discurso basado en viejas consignas del siglo pasado, como la “sustitución de importaciones” o la “industrialización”, hechos que luego de más de quince años de gobierno, no han avanzado en rubro alguno, a tal punto que ni siquiera producimos harina para nuestro propio pan. El modelo masista, ha demostrado que no tiene horizonte y, como dejó claro el Presidente, sigue anclado en la explotación de las materias primas como hace casi dos siglos, sin cambio alguno.

Este sin sentido, no ha de cambiar, esencialmente, porque hay un tema de fondo: Luis Arce quiere ser reelecto como Presidente. Esto le impide reconocer errores y sobre todo, tomar medidas que corrijan los males que nos están hundiendo económicamente, como el gasto dispendioso en el sector público, el mantenimiento de decenas de empresas deficitarias o la subvención siega de los combustibles, que en buen porcentaje, favorece a contrabandistas (chuteros), minería ilegal, narcotráfico, etc.

Por ello, en lugar de dar un mensaje que le dé alguna esperanza al pueblo trabajador, ha preferido exigir y demandar a gritos, de manera desesperada, la unidad de las organizaciones sociales asistentes en torno a su gobierno y a su a su aliado Huarachi, porque sabe que lo que viene es duro y ya no cuenta con su “instrumento político” (MAS), seriamente dividido y con su peor enemigo dentro, que no para de disparar certeros dardos contra él y su régimen, porque lo conoce a fondo y sabe de todas sus debilidades y miserias.

No le queda más a Luis Arce, que tratar de cerrar filas con los aliados que le quedan, para ello no escatimará recursos y está dispuesto a seguir negando la crisis y a endeudarnos hasta donde los organismos internacionales y aliados internacionales lo apañen.