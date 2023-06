1984: secuestro del presidente Siles Suazo

HORAS 04:35 AM, sábado 30 de junio de 1984: VOZ EN OFF: “Reportes de prensa dan cuenta a esta hora de la madrugada que el presidente Constitucional de la República, Dr. Hernán Siles Suazo habría sido secuestrado esta madrugada por un grupo de civiles fuertemente armados que ingresaron subrepticiamente a la Residencia Presidencial de San Jorge, habiendo reducido previamente a los guardias. A esta hora, este periodista intentó comunicarse con el ministro de la Presidencia, Mario Rueda pero no fue hallado en su domicilio y una señora dijo que “había salido muy temprano con rumbo desconocido”.

El periodista Carlos D. Mesa hace un programa extraordinario en Radio Cristal desde las 5 am, en la que dijo al éter que tenía información de primera mano, según la cual el jefe de Estado habría sido secuestrado en un jeep Toyota de color rojo sin placas por un grupo de civiles que lo habría sacado de su cama y llevado sin dejar rastros a un lugar desconocido.

El vicepresidente Jaime Paz se encuentra de visita oficial en Portugal y España, por lo que el Canciller, Gustavo Fernández convocó a una reunión de emergencia del Gabinete de ministros en Palacio a las 6 de la mañana para analizar el secuestro del Dr. Siles y determinar la posible elección de un jefe de Estado interino mientras retorna de Europa el vicepresidente para no caer en un peligroso vacío de poder.

Mas de 100 periodistas con decenas de corresponsales extranjeros han llegado hasta el Palacio Quemado. La reunión se inició a las 6 de la mañana presidida por el Canciller Fernández, por primera vez en ausencia del primer mandatario desde que se recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982.

La reunión duró más de 2 horas y pasadas las 8:30 de la mañana cuando el país ya está despierto, Rueda informa que el presidente Siles ha sido secuestrado y se desconoce su paradero. El ministro implora a los secuestradores que se entreguen y protejan la vida del Dr. Siles por encima de cualquier cosa, ofreciéndoles un juicio justo a cambio de la liberación del jefe de Estado.

La Rueda de prensa concluye abruptamente cuando el Canciller lo interrumpe porque hay una información importante. Se han filtrado fotografías del inicio del secuestro en las que se ven a los secuestradores que cargan armamento de guerra y al Dr. Siles protegido por una frazada y con capucha en la cabeza. La foto del famoso jeep rojo Toyota ha dado vuelta al mundo en cuestión de segundos por lo que el planeta está al tanto que en Bolivia no existe poder ejecutivo porque su presidente ha sido llevado a la fuerza por un grupo armado, aunque no se sabe nada sobre las demandas que tienen para liberar al presidente cautivo.

A media mañana se conoce la noticia que el vicepresidente Jaime Paz, que se encuentra en Portugal, ha interrumpido su viaje oficial para viajar a Bolivia en las próximas horas para hacerse cargo de la Jefatura de Estado hasta que aparezca el presidente Siles.

Pasado el mediodía aún no se sabe nada de Siles y ello ha determinado que los mercados se llenen por compras nerviosas de amas de casa que asustadas recorren los mercados en busca de aprovisionarse de alimentos por la incertidumbre en la situación política. El Canciller fue nombrado como “presidente Interino” por el Gabinete, en una situación totalmente inverosímil en la que un ministro es designado como Jefe de Estado, al menos hasta que llegue el Vicepresidente Paz para que el Congreso Nacional le entregue el mando de la nación ante la vacancia constitucional.

El presidente-Canciller Gustavo Fernández dará una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en el que informará al país y al mundo sobre los últimos acontecimientos en el kilómetro 0 para enterarse de los últimos acontecimientos. A esa hora de la tarde, los ministros dicen que hay información que el secuestro del Dr. Siles estaría vinculado a una intentona golpista de militares y policías para provocar un golpe y entregar el poder a una Junta Cívico-Militar en las próximas horas. Sin embargo, “el golpe ha fracasado”, dice Gustavo Fernández con un rostro adusto y pleno de preocupación.

A las 3 de la tarde, el Embajador de Argentina se comunica con el Canciller Fernández y le informa que recibió la visita de 8 militares y policías que habrían participado en el secuestro de Siles. Entre ellos estaría el Tcnl. Germán Linares, hasta hace poco comandante de UMOPAR (Fuerza Antidroga especializada), que sería la cabeza visible del golpe. Los militares rebeldes estarían encabezados por el Tcnl. Luis Ardaya, hermano de Gloria Ardaya, alta dirigente mirista y muy vinculada al vicepresidente Paz Zamora. Este hecho desata un rumor por presunta vinculación del vicepresidente con el golpe de estado. Además, Luis Ardaya es Edecán del vicepresidente. Uno de los oficiales asilados en la embajada argentina informa que el presidente Siles permanece en un inmueble de la calle EEUU de Miraflores, No. 2011.

La noticia se filtra al diario PRESENCIA. El fotoperiodista de ese medio, Román Cordero se aproxima al inmueble (fábrica abandonada) y trepando la pared accede al interior de la casa y un disparo al aire lo echa al suelo. Román grita a los secuestradores que es periodista de Presencia y que solo quiere sacar fotos. Los sublevados acceden y ponen a Siles como escudo para que se saque la foto que circuló en pocos minutos.

Fernández dispone que Roncal y Rueda, ministros de Gobierno y Comunicación, así como los comandantes de las FFAA y la Policía Boliviana sean los encargados de negociar con los insurrectos una rendición incondicional con la promesa de un juicio justo, a cambio de la liberación inmediata del presidente Siles, así como la otorgación de salvo conductos a los asilados en la embajada argentina o en otras embajadas.

Un Grupo de Elite del El Ejercito y de la Policía Boliviana se acerca al inmueble abandonado en que estaba Siles con sus 6 secuestradores y a la voz de “ríndanse y entreguen las armas”, ingresaron al domicilio para rescatar al entrañable presidente.

Vale la pena recordar este infausto hecho que ocurrió hace 39 años y que afortunadamente no desembocó en una tragedia. Muchas aristas de este inusual hecho han quedado en la penumbra y aunque se han realizado investigaciones y hay testimonios, hasta ahora no se sabe si el secuestro de Siles fue parte de un golpe de estado frustrado y tampoco se conoce a ciencia cierta si el MIR y su jefe Jaime Paz estuvieron involucrados en la intentona de golpe. La historia verdadera solamente la conocen los protagonistas y ellos tienen la palabra sobre este acontecimiento que hoy quise recordar a mis lectores.

Hoy hay amenazas y convulsiones en el país tan falto de democracia: están ausentes independencia de poderes, ausencia de libertad de expresión, una justicia idónea, respeto a los derechos humanos, falta de libertad económica y la economía actual que está ahogando a la mayoría de los bolivianos, esos que no tienen trabajo, pero tienen que llevar sustento a sus hogares. Los ciudadanos de a pie no tienen otra alternativa que vivir en el país, se encuentran como secuestrados e indefensos igual que el Dr. Siles hace 39 años. Esperemos que este secuestro nacional termine pronto, al igual que aquel 29 de junio de 1984 en que un grupo desquiciado secuestró a la máxima autoridad del estado y puso en vilo a todo un país.