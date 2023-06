40 días en la selva. 96 horas de oxígeno. Poder y paradojas de la naturaleza

Mientras escribo esta columna, reviso de rato en rato el internet para leer cualquier actualización sobre el sumergible Titán y sus cinco tripulantes cuya supervivencia a esta hora es nula. El tema me ha obsesionado, lo mismo que me obsesionó, hace semanas atrás, el paradero de los cuatro niños perdidos en la profunda e inexplorada selva colombiana y que, milagrosamente, fueron hallados con vida después de 40 días en una operación bien llamada operación “Esperanza”.

La paradoja que envuelve a estos dos eventos me ha puesto a pensar en múltiples temas y a imaginar rebuscadas simbologías e interpretaciones. Pero al final de este ejercicio mental que envuelve miedo, curiosidad, admiración y que me conmueve, retorno a la confirmación del anclaje que compartimos todos: nuestra condición humana, nuestra vulnerabilidad y pequeñez ante la naturaleza, nuestras limitaciones. Pienso a la vez en las hazañas del cerebro humano por controlar y mejorar (o empeorar) la experiencia humana.

Mucho del éxito de la operación “Esperanza” en la selva colombiana se debió a unir el conocimiento indígena y el conocimiento occidental. No podía ser de otra manera si se ingresaba en un territorio poco conocido pero respetado por los mismos indígenas y completamente ajeno para el mundo occidental. Digo mucho porque la increíble supervivencia de los cuatro niños de 13, 9, 4 años, y uno de 11 meses de vida, no hubiera sido posible -como se ha repetido hasta el cansancio en todos los medios- sin la sabiduría ancestral aprendida por estos niños en su día a día, en el día a día de su comunidad. Como el coordinador de la Guardia Indígena, Luis Acosta, mencionó, los niños “entendieron la selva”.

Pensar en cuatro niños perdidos en una selva inexplorada, oscura, lluviosa, a merced de animales salvajes y luego hallados con vida, nos da la certeza de que los milagros en su definición más amplia sí existen. Sin embargo, no se duda que al conocimiento ancestral adquirido se haya unido el instinto humano y básico de supervivencia presente en todos. Y si de religión se trata, muchos observaron este evento desde la perspectiva religiosa y simbólica de un milagro (el número 40 en la Biblia), mientras otros lo observaron desde el valor del conocimiento ancestral. Otros, desde las escasas probabilidades que ofrece el Occidente ante situaciones similares. Desde esa última perspectiva ¿cómo hacer entender a una mente enfocada en la tecnología y la ciencia occidentales que la guardia indígena debía recurrir al chinú para protegerse de los espíritus de la selva cada noche de la operación? ¿Cómo enfatizar en la aseveración de que la magia y lo maravilloso son parte de la vida diaria y real de nuestra América, como señaló el escritor Alejo Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo ? Ante los diferentes enfoques, tengo la certeza de que celebrar 5.531 años (año nuevo andino celebrado el miércoles 21 de junio) no es lo mismo que celebrar 2.023 años; sin embargo, creo que ambas visiones pueden complementarse y aprender una de la otra por nuestro bien y por el de nuestra supervivencia.

Mientras voy concluyendo esta columna reviso una vez más alguna noticia del Titán. Se ha hallado un área de fragmentos de materiales del sumergible cerca de los restos del Titanic. Quizá haya implosionado ya días antes o recientemente. Probablemente cuando usted lea esta columna ya tengamos más información. Ojalá. No puedo imaginar muerte más desolada y terrible, aunque los tripulantes fueran exploradores por naturaleza y supieran los riesgos de tal exploración.

Reviso y recuerdo también la reciente columna de opinión de Brandon Presser titulado “The Titan submersible is lost in a vast, dark world” (El sumergible Titan está perdido en un vasto y oscuro mundo) en el diario The Washington Post y la impresión que me causó leer el siguiente fragmento: “El agua es nuestro lugar primigenio, pero también una fuerza de gran destrucción, un lugar que guarda el registro de todo lo que reclama. Visitar las profundidades del océano no es un acto de arrogancia, sino todo lo contrario: un reconocimiento de nuestra adolescencia. No es de extrañarse que el deseo de navegar ciegamente hacia el fondo del océano vaya de la mano con nuestra obsesión por el Titanic. Este barco hundido, que alguna vez fue promocionado como el más grande del mundo, sigue siendo una parábola de la naturaleza sobre los esfuerzos de la humanidad para afirmar su dominio sobre el planeta” (junio 21, 2023).

A esta parábola se me viene otra imagen no tan bellamente expresada como Brandon Pressen, pero relacionada a la acumulación de información, a ese conocimiento basado en la acumulación de datos que encapsulados e imposibilitados de abrirse desde adentro, como el Titan, nos recuerda un conocimiento que encuentra su propia limitación.