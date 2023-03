A llorar al río

Cada 23 de marzo se desarrolla un ritual del lamento boliviano, a partir de un referente simbólico que unifica al “Estado - nación” o, más bien, al “Estado Plurinacional”. El “dolor” evocado nos une y el sonido de las bandas hace vibrar el sentimiento chovinista colectivo, a partir de una apología y pedagogía de la derrota que se inculca hace décadas en las escuelas bolivianas.

Las manualidades escolares rondan creativas, recordando la pérdida marítima y se va inculcando una imagen del “otro” como enemigo. Toda una patria estigmatizada que se asume como usurpadora. En su versión extrema se nombra al “chileno ladrón”, adjetivo que ha calado un sinnúmero de generaciones en centros privados y públicos de educación. Se trata de una simplificación de la historia en la que se asume un rol pasivo de los gobernantes de la época, se exime al país de toda responsabilidad en dicha pérdida y se omite el eterno problema del descuido de fronteras y la siempre prioritaria fiesta que se superpone a los procesos de gestión gubernamental (como mal de memoria larga y versión debatida).

La creciente polarización que realza esencias en torno a diferencias étnicas, regionales y de clase alimentan en clave de odio la imposibilidad de convivencia en la diversidad. Por ello, la rememoración es falaz y performativa, alimenta frustraciones históricas y un victimismo que no logra interpelarse de manera suficiente para que desaparezca. Lo perdido es un punto aglutinador de la patria como comunidad imaginada. Toda crítica a este recuerdo triste se asume como ofensa al país. El “recuperemos nuestro mar” es déjà vu y entrampamiento de un imposible.

Se han gastado recursos del estado en debates, encuentros y juicios internacionales mal llevados. Recordemos la histórica derrota ante la Corte de La Haya que el año 2018 señaló como fallo, con 12 votos contra tres, que: “la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”. Detrás de este proceso “patriótico”, se desplegó propaganda de apelación emotiva, viáticos, salarios, publicaciones y la evasión de responsabilidades: “la culpa la tienen otros”. Este mal no sólo atañe al Estado, sino también al sentido común de diversos sectores de la sociedad boliviana. Esta nueva derrota tuvo también un trasfondo de 200 kilómetros de tela, como residuo contaminante que se utilizó como reivindicación simbólica. ¿Será que se le dio un uso posterior a tan extenso esfuerzo humano que no cambia nada?

Todos estos rituales, deben contrastarse con el nulo respeto y responsabilidad que despierta el presente proceso de destrucción de otros recursos hídricos como los ríos y lagos del país. Ese mar que juramos proteger y recuperar contempla la contaminación irreversible que sufren los ríos a causa de las actividades mineras (muchas ilegales), eliminando la vida que habita en ellos. Como los casos de los ríos Pilcomayo, Madre de Dios, Kaka, Coroico y Beni, entre otros.

Recordemos también el drama del lago Poopó y la sequía inminente que afecta todo el ecosistema, así mismo el lago Titicaca convertido en repositorio de aguas residuales que provienen de hoteles y viviendas, además de la basura en su playa principal y la pérdida de especies endémicas. Hagamos un mea culpa por los ríos que atraviesan nuestras ciudades, convertidos en focos de infección.

Sería bueno cambiar la narrativa presente. Es necesario enfatizar la responsabilidad socioambiental de cada individuo desde la primera infancia hasta la adultez y las responsabilidades históricas del Estado (desde hace ya varias décadas). La historia de las pérdidas, opresiones y derrotas, es insuficiente. Promovamos la acción de cambio efectivo y no retórico. Los peces y otras especies mueren, el agua se seca, los cultivos se destruyen. Como todo en la vida a cuidar y amar lo que se tiene, sobre lo perdido por irresponsabilidad, omisión e indiferencia, a llorar al río. No tenemos mar.