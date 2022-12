A mi personaje del año, con cariño

Personaje se refiere a la “persona que por sus cualidades, conocimientos u otras actitudes, destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social” y por el otro es un “ser ficticio, persona o animal, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria o de una película” Añado : personaje puede ser alguien autoproducido que actúa en la vida como si no hubiera frontera entre realidad y ficción. Hay personajes ficticios que siendo realmente existentes proyectan una imagen autoconstruida con malas artes para generar poder, dominar y beneficiarse personal o grupalmente. En este segundo grupo hay mucha gente que brilla, en general de manera estridente y responde al perfil del caudillo o la caudilla populistas que toman el chicote y la justicia en mano propia, no escatiman en faltar a la verdad y son funcionales a los poderes de turno. La lista sería interminable y no faltarían candidatos a ocupar ese lugar aunque sea por veinticuatro horas.

Pero, afortunadamente, hay personas que tienen una trayectoria e integridad comprobadas y que pueden ser ejemplo para nuestras nietas y nietos. Son seres humanos que inspiran por su talento, esfuerzo e integridad. Las hay en el ámbito deportivo, cultural, social y político. Es ese, a mi juicio, el caso de la senadora Cecilia Requena en la Asamblea Legislativa, donde ha sido protagonista de varios hechos que la han convertido en una política sobresaliente en un mundo lleno de obstáculos y no pocos defectos.

Bolivia destaca en el mundo por el número de mujeres electas; Requena pertenece a la generación de mujeres que entran a la política institucional cuando la evidencia muestra que la ley de paridad se ha mostrado insuficiente; esta no basta para mejorar la calidad de la democracia, aunque sea una condición necesaria.

Contra lo esperado, a pesar de la inédita cantidad de mujeres electas en el legislativo, en los gobiernos departamentales y las alcaldías, ellas se han caracterizado mayoritariamente por un sometimiento a los caudillos de sus partidos y han mostrado una enorme debilidad legislativa y fiscalizadora. Requena se destaca por su capacidad de navegar en un mundo complejo mostrando ideas propias y convincentes. No es la única, pero es un gran ejemplo en un entorno machista que desalienta a muchas que no persisten porque no controlan los aparatos partidarios, no tienen plata y no siempre pueden compatibilizar su vida personal con la política. Requena ha elegido defender una causa cuya importancia es fundamental: defender la vida del planeta, del territorio que habitamos y de la gente. Lo hace, de la mano de organizaciones sociales, de productores, habitantes de territorios afectados, para mostrar la gravedad de, por ejemplo, la explotación ilegal del oro, la contaminación y destrucción de los ríos y la violencia que esa genera enfrentando con argumentos, conocimiento y razones a un estado y otros actores coludidos con él para la destrucción de los bosques y el medio ambiente. Su actividad no es un juego y está rodeada de amenazas de todo tipo. Sin duda se necesita de la ciudadanía para eso, pero comprender la importancia de la incidencia política para hacerlo desde el Estado merece un reconocimiento especial; es importante destacar que ella ha mostrado capacidad de negociación sin abandonar sus convicciones, recogiendo las demandas de la sociedad. Esta virtud es digna de subrayarse en una sociedad acostumbrada a los escándalos y que hasta cierto punto valora la brutalidad de hombres y mujeres. Requena ha incursionado en la política institucional en un momento crítico de la democracia y de desprestigio de los partidos, eso requiere valentía y convicción, lo ha hecho en un ámbito que implica visión de futuro, conocimiento del desarrollo tecnológico e información científica adecuada. Finalmente es una de las pocas asambleístas que hace pedagogía, sin intimidar ni agredir a nadie.