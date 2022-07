Aborto, eutanasia y pena de muerte

El fallo de la Corte Suprema norteamericana de negar que el derecho al aborto esté en su Constitución ha vuelto a encender el debate sobre una cuestión cuya complejidad debería asegurar su permanencia, si no en el debate público, al menos entre las cuestiones éticas sobre las que muchos deben un día decidir.

Hay varias maneras de ver esta cuestión: legal, religiosa, ética o política. Lo que más se lee es político; ángulo sin duda relevante, pero en el que las posiciones están atrincheradas en dos bandos empeñados en ganar una guerra en la que se enfrentan liberales y conservadores, los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo y el del feto a la vida; y en el fragor de la lucha se ignora el mérito de la posición contraria.

La ONU establece derechos universales, cierto, pero solo la ley de cada país determina los derechos de las personas, y el feto lleva las de perder porque al no haber todavía nacido, no tiene ciudadanía ni derechos (a menos que una ampliación de la ley se los otorgue). Tengo poca fe en la capacidad de los legisladores en orientarnos sobre cuestiones éticas; así que es obligatoria una reflexión.

En casos complejos es útil poner a prueba las convicciones analizando ejemplos concretos; las abstracciones permiten esconder dogmatismos. Comencemos con una situación extrema: una mujer lleva en el vientre un feto de seis meses y los médicos creen que si la gestación no es interrumpida, corre riesgo la vida de la madre. Aquí el dilema se resuelve induciendo un parto prematuro, salvando a la madre y apostando a la supervivencia del bebé.

Partamos de esa situación sencilla para considerar gradualmente sus variantes: el feto no tiene seis meses, sino cinco, cuatro, tres... y el riesgo de muerte de la madre no es del 99% sino del 50%, 33%... ¿En qué casos considera usted que de acuerdo a sus propios criterios éticos –no la ley ni los mandamientos- se justifica sacrificar al feto para salvar a la madre? No olvide que el riesgo para la madre en un parto nunca es cero.

Ahora vamos al otro extremo: un mujer joven, sana, rica y con pareja estable descubre que está embarazada de dos meses, pero este embarazo va a perjudicar un largo viaje que iba a hacer alrededor del mundo. Ese embrión es poco más que un amasijo de células y hay que estirar el concepto de derechos para atribuírselos, pero los defensores radicales de la vida consideran que es un ser humano en gestación y por tanto un aborto es un asesinato, mientras que los defensores de los derechos de la mujer consideran que esa mujer puede decidir sobre su cuerpo y hacerse un aborto, por frívolo que parezca el motivo.

Entre esos dos ejemplos extremos, que plantean dilemas éticos distintos, hay un sin fin de escenarios intermedios y las legislaciones han intentado resolverlos estableciendo causales válidas según la causa del embarazo, el riesgo para la madre, su situación económica, el periodo de gestación o ninguna, pero la ley no nos libera del dilema ético que plantea cada situación. En ética decidimos a solas.

Cambio ahora de ángulo, pero no del todo de tema. Si de lo que se trata es de defender la vida humana, la coherencia sugiere que las personas que se oponen al aborto deberían oponerse a la pena de muerte. No es siempre así y las posiciones políticamente conservadoras sobre el aborto suelen estar a favor de esta pena (y de la portación libre de armas). Y si vamos a considerar decisiones difíciles sobre la vida, habría que incluir el suicidio y la eutanasia.

En escala global, aunque 60% de la población mundial vive en países donde el aborto es legal y 60% en países donde rige la pena de muerte, no hay coincidencia geográfica. En Europa casi todos los países han abolido la pena de muerte y en casi todos el aborto es legal. En todo el mundo, la tendencia ha sido abolir la pena de muerte y legalizar el aborto con condiciones. En Bolivia, estamos en esta situación.

Evito expresar mi posición sobre estas cuestiones, ya que no quiero persuadir a nadie de ninguna, sino de la importancia de separar el dilema ético de la ley y los dogmas políticos o religiosos.

En los dilemas éticos que plantean el aborto, pena de muerte, eutanasia o suicidio, ni las tendencias internacionales, leyes, dogmas religiosos o políticos nos eximen del deber de la reflexión. Es importante que no se tome esas decisiones dejando que la gravedad del acto desaparezca bajo el manto del ejercicio de un derecho, por indiscutible que este sea.