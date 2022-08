Abuelo ¿Cómo entender a Bolivia?

Ariadne, así como te pusieron un nombre cuando saliste del vientre de tu mamá, así le pusieron el nombre al país donde llegaste y ahora vives, te desarrollarás, trabajarás. Se llama BOLIVIA, nombre muy hermoso y cautivante, que le deparará años y años de luchas para ir consolidándose. El historiador Charles Arnade concluye con esta frase su libro sobre la historia nacional: “El 6 de agosto de 1825, Bolivia comenzó su vida como una nación independiente; estaba en el umbral de una terrible y espantosa historia”.

Bolivia es nuestra Patria, República, que desde febrero de 2009 la han bautizado como el Estado Plurinacional. ¿Qué podemos decir de este hermoso, cautivante, conflictivo, contradictorio, rico y diverso país donde vivimos 10.738.987 de hombres y mujeres, cifra que cada vez aumenta o disminuye, porque cada día nacen y mueren muchas personas, así como tu naciste el 11 de agosto de 2021, a las 13:40?

El país donde vives tuvo un día de nacimiento, aunque su periodo de gestación fue muy largo, intenso y con varios hechos de violencia, con muertos, heridos y tanto dolor, pero a la vez, de alegrías y de logros. Casi siempre hemos vivido al filo del abismo.

Bolivia nació el 6 de agosto de 1825, cumplió 197 años y vos, un año. Los que forjaron esta linda República eran hombres y mujeres que no les importaba su vida, ni sus bienes, solo el luchar por la libertad de Bolivia, con un profundo amor por la Patria, así como decía el libertador Simón Bolívar.

Así como tendrás un certificado de nacimiento, o sea, papeles donde esté registrado tu nombre, apellidos, día y hora de nacimiento, así Bolivia, tu país, tuvo un documento: Acta de la Independencia del Alto Perú, hoy Bolivia, que en una de sus parte señala: “Se erige en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, protestan a la faz de la tierra entera, que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos, y ser regidos por la constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyesen más conducentes a su futura felicidad en clase de nación”.

Tienes un país que te dará la nacionalidad, identidad social y cultural; una ciudad que te otorgará las condiciones para tu crecimiento y desarrollo, además de tus opciones de educación, salud y vecindad. Y un entorno familiar de mucho amor, de corazones y de esfuerzos por tu bienestar y felicidad.

Ariadne, has llegado a un país donde la diversidad es uno de esos sellos identitarios, suena contradictorio, pero eso nos caracteriza y así hemos convivido en estos 197 años de historia. En la medida en que todos nos respetemos, seamos tolerantes y asumamos que somos diferentes, diversos y que tenemos una sola Patria, pues, vamos a vivir en armonía y en relación dialéctica. No unos por encima de otros, ni otros agredidos por los unos. Ni los gobernantes tienen carta blanca para hacer lo que ellos quieran.

Bolivia tiene 36 pueblos y naciones indígenas, con sus culturas, creencias, música y cosmovisión. Estamos los mestizos y los karay, que los guaraní nos identifican así, pero no de forma despectiva. Somos collas, cambas, chapacos, vallunos y eso no debe molestar a nadie, porque no son insultos, sino la pertenencia a una región. Dentro de este conglomerado de gente, blanca y mestiza, hay creyentes, católicos, ateos, que adoran o alaban a Dios, Ala, Yahvé, Jehová, etc. Los sectores sociales son de la forma más variada: artesanos, campesinos, indígenas, mineros, comerciantes, transportistas, profesionales, cargadores, gays, travestis, lesbianas, amas de casa, electricistas, mecánicos, docentes, estudiantes, etc. Que orgullosos aportan y cada día levantan en alto el nombre de Bolivia y de sus pertenencias sociales, étnicas, culturales.

En la parte geográfica también la diversidad es bastante notoria y con climas para todos los gustos. Somos un país tan rico, pero tan rico en recursos naturales y recursos no renovables, como los minerales, petróleo, hierro, litio.

Nuestra Madre Tierra, mi pequeña, nos ofrece una variedad de productos, nadie podría morirse de hambre: maíz, achaicharú, limón, manga, cupesí, algarrobo, yuca, papa, lechuga, tomate, pimentón, naranjas, tuna, acerola, etc. Parafraseando al Tambor Vargas que dijo “Moriremos si somos zonzos”, podríamos afirmar: “Si tenemos hambre y no aprovechamos a la naturaleza, somos zonzos”.

La diversidad tiene que ser nuestra fortaleza para afrontar los problemas, que así se lo hizo siempre y los gobernantes saben de ello. Pero a veces se aprovechan y alzan las banderas del odio racial y de violencia para enfrentarnos. Entender y amar a Bolivia es respetando y reconociendo que somos diversos y que vivimos en democracia.

Abu ¿yo soy Bolivia?

Ariadne, desde el primer segundo de tu nacimiento eres Bolivia y Bolivia se refleja en vos, así como en millones de niños que se merecen una mejor sociedad y un mejor país, al que lo vamos a recorrer de norte a sur, de oeste a este.