Abuelo, ¿qué es y para qué la democracia?

Ariadne para contestar esa pregunta no recurriré a tantos libros que circulan por el internet o están en mi biblioteca y definir la democracia. Se ha escrito mucho sobre ello, pero los gobernantes la practican muy poco. Se grita democracia en todo el mundo, pero cada vez las tenazas son mayores para cercenar las libertades y los derechos que ese sistema político instituye y nos dice a todos que ejerzamos.

Te cuento que Bolivia, nuestro país, el que hoy habitamos y al que pronto llegará tu hermanito, cumplirá 40 años de vida y de vigencia de la democracia. Nos costó mucho recuperarla. Hubo marchas, huelgas, paros, violencia que produjo muertos, heridos y muchas esperanzas de todo un pueblo.

El 10 de octubre de 1982 la democracia retornó a nuestra República, ahora Estado Plurinacional. Esta fue una lucha de todos nosotros, el pueblo destinatario de la gestión democrática. La democracia que hoy gozamos es producto de los esfuerzos de trabajadores, mujeres, campesinos, indígenas, profesionales, amas de casa, universitarios, mineros, estudiantes. Ellos y ellas dieron sus vidas y sus capacidades para legarnos este enorme regalo de la política. Hay motivos para festejarnos y darnos un abrazo democrático entre todos los bolivianos.

Tu padre y madre son los hijos de la democracia, acaban de cumplir 34 años y la democracia tendrá 40 años. Por nuestros hijos y nietos es que hemos luchado, preservado y ampliado los retos de nuestra democracia.

La democracia, Ariadne, es uno de los mejores sistemas para gobernar y administrar un país, la misma que tiene dos elementos centrales para considerarla una verdadera democracia: a) la vigencia plena de los derechos humanos, pilar, eje central y motor para el devenir democrático; b) las competencias independientes de cada órgano del Estado, es decir, el judicial, electoral, legislativo y gubernamental; cada uno deben cumplir con sus obligaciones, sin estar arrodillado ante el otro.

Si el gobernante no respeta y viola a cada instante los derechos humanos de los seres humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la justicia, a la libertad de expresión, a la alimentación, a la educación, a la igualdad, al trabajo, a una jubilación digna es un simple tirano y un déspota, es un político necio e ignorante que no merece el alto cargo que pueda ostentar y me refiero al Presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, fiscales, jueces, policías y otritos que vienen usando la democracia para sus propios fines.

La democracia, Ariadne, es una forma de convivencia social y política, donde los sectores sociales, políticos, religiosos, culturales que son parte integrante de un territorio, tienen derecho a la protesta para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo, y el gobernante debe encauzar esos pedidos y no usar las armas de la justicia y de la policía para perseguirlos y acallarlos.

La democracia, Ariadne, es gestión pública del gobernante en base a la eficiencia, transparencia, honestidad y de igualdad de oportunidades para que todos nos sintamos representados y beneficiados con las acciones de cada gobierno, o sea, tener puertas abiertas para el trabajo, un sueldo acorde a la realidad, una jubilación digna y tengamos las mismas obligaciones para con el Estado.

La democracia, Ariadne, es la gestión libre de corrupción de los gobernantes de turno del gobierno central, municipios y gobernaciones, quienes tienen la obligación de no robar, de no desviar los pocos recursos del Estado para sus bolsillos personales ni familiares, y dediquen todo su tiempo y su amor que dicen tener por los bolivianos a hacer obras para superar las tantas dificultades que día a día nos agobian.

La democracia, Ariadne, significa construir día a día un mejor país, una mejor sociedad, donde existan las condiciones para que nuestros nietos y bisnietos vivan mejor que sus abuelos, que a sus 60 o 70 años deben seguir trabajando en lo que sea, porque sus pensiones de jubilación no les alcanzan o porque muchos de ellos ni siquiera tienen esa pensión y la vida se les hace más fea, más dramática y cruel.

La democracia, Ariadne, te permite que seas libre, que hagas volar tu imaginación, tus capacidades creadoras, tus impulsos, tu opinión y no por ello, el gobernante se enoje y recurra a tenebrosos mecanismos para pretender acallar o censurar a los que gritan, a los que protestan, a los que exigen el cumplimiento de las leyes para luego acusarlos y mandarlos a la cárcel. Un gobierno democrático no tiene potestad para meter miedo, silenciar o controlar las inquietudes y la palabra de las personas, ni tampoco usar los poderes de la justicia ni de la policía ni alimentar los discursos del racismo y la discriminación para confrontar.

Abu, ¿Bolivia tiene democracia?

Vivimos en un régimen democrático, pero el gobernante tiene muchos problemas que resolver, retos que afrontar, delitos que sancionar, fobias que archivar, odios que superar y errores que corregir.

La democracia, Ariadne, es un derecho humano que heredarán ustedes, pero debemos fortalecerla y alimentarla de los principios, valores y derechos humanos, para que sea una democracia de todos y para todas.